Nasser Al Khelaifi planeja vender parte do PSG

O presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al Khelaifi, planeja vender parte do clube e já recebeu "diferentes ofertas", disse o dirigente ao portal talkSPORT nesta segunda-feira.

"Recebemos uma oferta de mais de 4 bilhões de euros, mas não vamos vender, com certeza. Só uma porcentagem do clube, pensamos, já temos diferentes ofertas", afirmou Al Khelaifi, que é do Catar e atualmente está no país para acompanhar a Copa do Mundo.

O também diretor-geral do grupo de mídia beIN defendeu seu trabalho trabalho de mais de 11 anos no clube francês: "É um bom negócio", disse Al Khelaifi. "Compramos o clube por 70 milhões de euros e o levamos a mais de 4 bilhões de euros", prosseguiu.

"É um bom projeto, não fizemos tudo bem, com certeza, não somos perfeitos", continuou. "As pessoas acreditam que só temos dinheiro, mas isso não é verdade. Vendo onde levamos o clube, podemos nos orgulhar".

Desde que o fundo de investimentos catari QSI comprou o PSG, em 2011, o clube conquistou oito vezes o Campeonato Francês e seis vezes a Copa da França, mas não conseguiu o título da Liga dos Campeões, seu grande objetivo.

