Jamal Musiala a caminho do estrelato mundial

Revelação do futebol alemão, jovem artilheiro do Bayern vestirá camisa da Alemanha na Copa. Com raro dom de jogar com a mesma eficiência em posições diferentes, foi comparado a Messi e pode ser uma peça-chave no Mundial.Jamal Musiala se transferiu do Chelsea para o Bayern em 2019. Na época, tinha apenas 16 anos de idade. Consta que custou aos cofres bávaros a ridícula quantia de 200 mil euros. Passados pouco mais de três anos, ninguém consegue mais escalar o time titular do decacampeão sem pensar imediatamente em qual posição a jovem revelação do futebol alemão vai ser escalada. Uma coisa é certa: a não ser por contusão, é impensável o Bayern entrar em campo atualmente sem a presença do seu talentoso garoto, hoje com 19 anos. Pelo rasante desenvolvimento deste ainda imberbe artista da bola, daqui a pouco também será impensável a tetracampeã mundial Alemanha pisar no gramado e deixar Musiala no banco de reservas. Já faz dois anos que Jamal integra o time profissional bávaro. No último fim de semana, completou 100 jogos oficiais, nos quais marcou ao todo 28 gols. Só na atual temporada 22/23 da Bundesliga, anotou nove gols e deu sete assistências em 14 partidas, fora o baile. É o artilheiro do Bayern. "É magia pura, é Messi-like" Ao portal kicker, Musiala revelou que está apenas começando: "Depois de um jogo, não costumo ficar plenamente satisfeito com meu desempenho em campo. Quero me tornar um dos melhores jogadores do mundo." Quando questionado sobre a recente premiação de Karim Benzema (Real Madrid) como melhor jogador do mundo, Musiala foi categórico: "Este é o meu objetivo. Vou chegar lá." Se continuar jogando como fez contra o Schalke no último sábado (12/11), vai alcançar sua meta. Ditou o ritmo ofensivo do time e deu duas assistências sob medida. A maioria dos ataques do Bayern passou pelos pés do jovem talento, que quase sempre provocaram alguma situação de perigo para a defesa adversária. Lothar Matthäus, comentarista da TV Sky, exclamou: "Isto é magia pura, é Messi-like." Manuel Neuer, capitão do Bayern e da seleção alemã, normalmente ponderado nas suas análises, não se conteve: "Ele já é um diamante lapidado e vale ouro, não só para o clube, mas também para nossa seleção. Será um jogador-chave na Copa do Mundo. É alguém que simplesmente poderá fazer a diferença numa partida." Velocidade, controle da bola e visão do jogo são algumas de suas características. Age como se já fosse um organizador experiente e veterano em campo. Musiala mostra tudo isso e mais alguma coisa a cada jogo que passa. Incansavelmente, busca as bolas na sua própria intermediária e liga o turbo. Perto do gol adversário, geralmente toma a decisão certa rapidamente. Percebe com rapidez se vale a pena passar a bola para um colega mais bem posicionado ou se seria melhor ele mesmo concluir a jogada. Tudo isso não passou despercebido aos olhos atentos de Hansi Flick e sua comissão técnica: "Jamal é sempre uma boa opção. Dá muito prazer vê-lo jogar com sua leveza no trato da bola. Quando sob pressão de adversários, consegue se livrar com aparente facilidade, além de se constituir numa fonte inesgotável na criação de jogadas do tipo perigo de gol. E ainda por cima, finaliza muito bem." Jovem talento para múltiplas funções Quando o técnico da seleção alemã, Hansi Flick, e seus assessores se reuniram para organizar o elenco da Copa do Mundo, o nome de Musiala surgiu como opção para diversas posições no time. Ele é o jovem talento para múltiplas funções, tem o raro dom de ser versátil e jogar com a mesma eficiência em posições diferentes. Isso o distingue do igualmente bem versado Kai Havertz, cujo posicionamento ideal na equipe ainda é um mistério. Flick está convencido de que Jamal pode atuar pela faixa central do meio- campo ofensivo mas também pode ser uma opção na posição de volante moderno, fazendo dupla com Kimmich ou Goretzka caso haja necessidade durante a Copa do Mundo. Enquanto Flick e sua comissão técnica ainda mexem os pauzinhos para colocar em campo os 11 melhores jogadores disponíveis visando constituir um coletivo homogêneo, Musiala está tranquilo: "Converso bastante com o Hansi, eu o vejo como um mentor que me orienta bastante. Devo a ele a minha estreia no time profissional do Bayern. Me sinto muito bem sob seu comando. Não tem erro." E, para encerrar o papo com o repórter, ainda deixou um recado: "Para a Copa do Mundo, tenho grandes planos. Somos um time de muita qualidade e por isso acredito que somos um dos candidatos ao título. Nosso mindset neste torneio é conquistarmos a taça. É preciso acreditar que é possível vencer. Eu acredito." Então, boa sorte em sua primeira Copa do Mundo, Musiala! __________________________________ Gerd Wenzel começou no jornalismo esportivo em 1991 na TV Cultura de São Paulo, quando pela primeira vez foi exibida a Bundesliga no Brasil. Atuou nos canais ESPN como especialista em futebol alemão de 2002 a 2020, quando passou a comentar os jogos da Bundesliga para a OneFootball de Berlim. Semanalmente, às quintas, produz o Podcast "Bundesliga no Ar". A coluna Halbzeit é publicada às terças-feiras. O texto reflete a opinião do autor, não necessariamente a da DW. Autor: Gerd Wenzel