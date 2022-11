Erupção em Tonga em janeiro é a mais intensa já registrada

A erupção vulcânica letal de janeiro em Tonga foi a mais forte já registrada com equipamentos modernos, informou uma equipe de cientistas nesta segunda-feira.

O vulcão Hunga Tonga-Hunga Ha'apai entrou em erupção debaixo da água com uma força equivalente a 100 bombas atômicas e provocou um tsunami de 15 metros que destruiu casas e matou pelo menos três pessoas neste reino do Oceano Pacífico.

A onda atravessou o Pacífico, provocou as mortes de duas pessoas no Peru, danificou cabos de comunicação submarina e isolou Tonga durante semanas do resto do mundo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um estudo do Instituto Nacional de Pesquisa Hídrica e Atmosférica da Nova Zelândia mostra que a erupção expeliu quase 10 quilômetros cúbicos de material (o equivalente a 2,6 milhões de piscinas olímpicas) e lançou escombros a mais de 40 quilômetros de altura, até a mesosfera.

"A erupção atingiu um recorde altura, foi a primeira a alcançar a mesosfera", a camada acima da estratosfera, afirmou o geólogo marinho Kevin Mackay.

A erupção do Hunga Tonga-Hunga Ha'apai pode ser equiparada a do vulcão Krakatoa na Indonésia, que matou milhares de pessoas em 1883 antes da invenção de instrumentos modernos de medição.

A diferença, destaca MacKay, é que este é "um vulcão debaixo da água".

O cientista explica que a coluna de fumaça expelida pelo vulcão continha quase dois quilômetros cúbicos de partículas que permaneceram na atmosfera durante "meses, o que provocou deslumbrantes momentos de pôr do sol" na região do Pacífico até a Nova Zelândia.

A equipe também descobriu que a cratera do vulcão está agora 700 metros mais profunda do que antes da erupção.

ryj/arb/mtp/dbh/zm/fp

Tags