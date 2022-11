Comunicado do Business Wire :Huawei

A capacidade da Huawei de construir data centers com maior eficiência energética pode ser um exemplo para outros, à medida que a descarbonização do setor de construção aumenta no mundo todo, de acordo com um porta-voz da empresa.

Andrew Williamson, Vice President of Government Affairs and Economic Advisor, Huawei speaks at the panel. (Photo: Business Wire)

Andrew Williamson, vice-presidente de Assuntos Governamentais e consultor econômico da Huawei, disse que a infraestrutura e os edifícios digitais "inteligentes" estão se tornando especialmente comuns na área da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau (China).

"A modularização das instalações de data center cria novas possibilidades de construção rápida e com menor pegada de carbono", explicou Williamson, que enfatizou que os tempos de construção podem ser reduzidos de 18 para seis meses, graças ao design pré-fabricado de aço.

"Esta solução usa muito menos concreto do que os edifícios convencionais e as emissões de carbono na fase de construção podem ser compensadas em mais de 90%", afirmou.

Essas observações foram feitas durante o discurso de Williamson em uma sessão organizada pela Aliança Global para Edifícios e Construção (GlobalABC) e Agência Alemã de Energia no Pavilhão de Edifícios durante a 27ª Conferência das Partes, ou COP27, em Sharm El-Sheikh (Egito). A sessão também contou com palestrantes do Ministério Federal para Assuntos Econômicos e Proteção Climática da Alemanha (BMWK), da Academia Chinesa de Pesquisa em Construção, do Instituto de Recursos Mundiais, do ICLEI Leste Asiático, do Instituto de Pesquisa em Construção de Shenzhen e da JA Solar.

"O processo em si é muito importante para colocar em movimento a colaboração na descarbonização do setor de edifícios. Essencialmente, trata-se de reunir os diferentes agentes, fazer com que eles conversem entre si e cheguem a um acordo sobre uma visão compartilhada e algumas metas, e cheguem a um acordo sobre as ações que precisam ser implementadas para transformar o setor", comentou Jonathan Duwyn, responsável pelo Portfólio de Edifícios e Construções no Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente.

Em termos de construção de campi verdes e ecologicamente corretos, a Huawei colocou painéis fotovoltaicos (PV) no telhado de várias instalações suas, incluindo a Huawei Dongguan Southern Factory. Também aumentou consistentemente o uso de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis, que aumentou 42,3% para 300 milhões de kWh em 2021.

Em sua sede em Shenzhen e Dongguan, na área da Grande Baía da China, os campi da Huawei são totalmente alimentados por energia limpa. Em outras partes do país, o Centro de Pesquisa de Chengdu foi o primeiro de seu tipo para a empresa a alcançar operações "net-zero" de carbono.

A empresa também contribuiu com o esforço mundial coordenado para alimentar a COP27 com energia solar limpa. Juntamente com sua parceira Infinity Power, a Huawei forneceu a todos os inversores o projeto solar de 6MW que iluminou o centro de conferências COP27.

A usina solar deverá gerar até 11.723 MWh de energia por ano. Isso pode abastecer 5 mil residências e reduzir mais de 4 mil toneladas de emissões de CO2 anualmente.

"O projeto também fornecerá eletricidade verde para Sharm el-Sheikh nos próximos anos", disse Williamson.

