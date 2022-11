Comunicado do Business Wire :Cognito

Cognito, uma agência independente de comunicação global, anunciou hoje o lançamento de sua nova identidade de marca. Cinco anos após a última atualização, o novo visual e posicionamento refletem o crescimento e a expansão da agência em linhas de serviço, setores e geografias para atender às necessidades de sua lista de clientes globais. A base de clientes da agência compreende mais de 100 empresas nos campos de finanças, tecnologia e serviços profissionais, desde as maiores e mais conhecidas marcas do setor até startups e scaleups dinâmicas.

O novo design reflete a abordagem única da agência para resolver desafios de negócios, compromisso com a inovação e trazer novos pensamentos e ideias para os clientes e para o setor. Também é uma expressão das diferentes perspectivas e experiências que a Cognito mantém em sua equipe cosmopolita - que fala mais de 20 idiomas, de mais de 15 países com escritórios nos EUA, EMEA e APAC.

A Cognito lançou uma Prática de Sustentabilidade dedicada para ajudar os clientes na Transição Climática. No início deste ano, a Cognito também abriu um escritório em Sydney (Austrália) para aumentar seu alcance na APAC, juntamente com seus principais centros regionais em Hong Kong e Singapura.

Tom Coombes, fundador e CEO da Cognito, comentou: "A nova marca Cognito reflete onde estamos como agência, os serviços que oferecemos, as geografias em que trabalhamos e a força da experiência que temos. Sabemos que os clientes estão enfrentando desafios cada vez mais complicados. Acreditamos que agora podemos oferecer serviços incomparáveis em todo o mix de comunicação e marketing. Todos os nossos serviços e assessoria são pensados para clientes que atuam em mercados complexos e competitivos. A nova marca é um reflexo de nosso desejo de ajudar nossos clientes a prosperar nesses setores dinâmicos e nossa ambição de ser a agência preferida no mundo todo".

Sobre a Cognito

A Cognito é uma agência independente de comunicação global que conduz as conversas que são importantes para nossos clientes nos mercados financeiros, tecnologia e transição climática. Nós os defendemos enquanto lideram o caminho para o desenvolvimento sustentável e um mundo mais conectado.

Aconselhamos organizações, desde lideranças estabelecidas a startups desafiadoras, sobre como gerenciar a reputação, lidar com ameaças e criar valor em mercados complexos e competitivos. Com conteúdo criativo e compreensão da complexidade do canal, protegemos e expandimos os negócios de nossos clientes por meio de comunicações orientadas a propósitos e participação das partes interessadas.

Nossa equipe de consultoria no mundo todo reúne 20 idiomas de 15 países, com grandes agências e experiência interna trabalhando em comunicações corporativas, relações públicas, marketing digital e social. Você pode nos encontrar nos principais mercados financeiros - Londres, Amsterdã, Nova York, Los Angeles, Singapura, Hong Kong e Sydney - infundindo conhecimento e cultura locais em nossos sete escritórios com recursos multinacionais, os mesmos padrões de excelência e uma perspectiva verdadeiramente global.

