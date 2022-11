Americano Logan Sargeant será piloto da Williams em 2023

O americano Logan Sargeant será o segundo piloto da Williams em 2023, ao lado do tailandês Alex Albon, anunciou nesta segunda-feira a equipe britânica de Fórmula 1.

Sargeant, de 21 anos, será o primeiro americano na categoria desde Alexander Rossi, que correu pela Marussia em 2015. Sua estreia será no dia 5 de março no Bahrein, no primeiro Grande Prêmio do Mundial do ano que vem, que terá o recorde de 24 corridas na temporada.

Ao terminar na quarta posição da Fórmula 2, Sargeant conseguiu pontos suficientes para obter a Superlicença.

"Desde que entrou em nossa academia de pilotos, no final de 2021, Logan se integrou totalmente à equipe em Grove (sede da Williams na Inglaterra), no simulador e mais recentemente na pista nas quatro sessões de treinos livres que participou", ressaltou o chefe da escuderia, Jost Capito.

Por outro lado, os primeiros da F2, o brasileiro Felipe Drugovich, o francês Théo Pourchaire e o neo-zelandês Liam Lawson não tiveram a oportunidade de subir para a categoria principal do automobilismo no ano que vem e terão que esperar como pilotos reserva.

Apesar de seu quarto lugar, Sargeant "foi nomeado novato do ano", ressaltou a Williams, lembrando que o americano foi considerado o melhor estreante da temporada.

Sargeant substituirá o canadense Nucholas Latifi, que deixa a F1 após três temporadas pouco convincentes.

A temporada 2023 da Fórmula 1, cujo grupo americano Liberty Media é detentor dos direitos comerciais desde 2017, terá três corridas nos Estados Unidos: Las Vegas, Miami e Austin.

