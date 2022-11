Lukaku vai desfalcar a Bélgica pelo menos nas duas primeiras rodadas da Copa

A Bélgica realizou seu primeiro treino aberto ao público no Catar neste domingo sem o artilheiro Romelu Lukaku, que perderá os dois primeiros jogos da fase de grupos e reapareceria, no melhor dos casos, no último duelo da fase, contra a Croácia.

O atacante da Inter de Milão (de 29 anos) já viajou ao Catar lesionado e seu técnico, o espanhol, Roberto Martínez, admitiu quando anunciou sua lista de convocados para a Copa do Mundo há dez dias que Lukaku "não está apto do ponto de vista médico" para jogar.

Titular dos 'Diabos Vermelhos', Lukaku deve ficar ausente dos dois primeiros jogos, contra o Canadá na quarta-feira e contra o Marrocos no domingo, confirmou à AFP uma fonte próxima à seleção belga, e no melhor dos casos reapareceria contra os croatas no dia 1º de dezembro.

O desfalque de Lukaku deverá ser compensado pelo seu habitual reserva, Michy Batshuayi (Fenerbahce), embora o treinador belga também possa optar por dar uma chance ao jovem Loïs Openda (Lens), autor do gol na derrota para o Egito, na última sexta-feira, no último jogo de preparação.

A seleção belga chegou ao Catar na madrugada de sábado e horas depois fez uma sessão de recuperação em seu centro de treinamento em Salwa Beach, o mais distante de Doha, junto com o dos alemães, cem quilômetros ao sudeste do centro da capital.

