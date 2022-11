Biden conversa com jogadores dos EUA antes da estreia na Copa do Mundo

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversou por telefone com a seleção do país para incentivar os jogadores antes da estreia na Copa do Mundo, na segunda-feira.

"Treinador, me coloque, estou pronto para jogar", brincou Biden ao cumprimentar o técnico Gregg Berhalter.

Um vídeo divulgado pela federação americana de futebol (US Soccer) exibe parte da conversa do presidente, na Casa Branca, com toda a seleção, que está no Catar.

"Sei que vocês não são os favoritos, mas vocês têm alguns dos melhores jogadores do mundo em sua equipe e estão representando este país", disse Biden aos jogadores.

"Sei que vão jogar com o coração. Vamos surpreendê-los. Continuem confiando uns nos outros e joguem o máximo que puderem, por vocês, suas famílias, seus companheiros", pediu o presidente.

"É uma mensagem muito amável, senhor presidente", respondeu Berhalter. "Todo o time está aqui agora mesmo, agradecemos muito por seu apoio e estamos prontos".

Depois de ficar de fora da Copa do Mundo de 2018, os EUA voltam na segunda-feira a disputar o torneio. Seu primeiro adversário no Grupo B será a seleção do País de Gales.

