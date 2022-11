Apesar das dúvidas, Gabriel Martinelli se diz confiante para Copa do Mundo

O atacante Gabriel Martinelli insistiu neste domingo que mereceu sua surpreendente convocação para defender o Brasil na Copa do Mundo do Catar, apesar das dúvidas que existem entre os torcedores.

O jogador do Arsenal, de 21 anos, estreou pela Seleção em março deste ano, na vitória sobre o Chile por 4 a 0 pela penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para o Mundial.

Mas desde então, impressionou o técnico Tite em outras breves aparições para entrar na lista final de convocados para o Catar, da qual ficaram de fora jogadores como Roberto Firmino, do Liverpool, e Gabigol, do Flamengo.

Embora sua convocação não tenha sido uma surpresa para os torcedores dos 'Gunners', onde Martinelli fez um ótimo início de temporada (cinco gols e duas assistências no Campeonato Inglês), seu nome surpreendeu muitos no Brasil.

Nas redes sociais inclusive começou a circular um vídeo no qual Neymar reage com surpresa à inclusão de Martinelli na lista de 26 convocados, revelada por Tite no dia 7 de novembro.

"Espero que tenha sido uma boa surpresa. Neymar é um ídolo para mim, é um cara que todos os garotos admiram e comigo não é diferente. É um prazer estar aqui jogando com ele", afirmou o atacante.

Embora a reação de Neymar possa ser interpretada de várias maneiras, a surpresa entre alguns torcedores foi mais contundente.

No entanto, Martinelli, o jogador mais jovem do elenco do Brasil, disse que essas opiniões não o afetam.

"Minha temporada está indo bem. Estamos (Arsenal) no topo da Premier League, estamos indo bem. Tenho confiança", disse o atacante ao término do primeiro treino da Seleção em Doha.

"Não presto muita atenção nas pessoas que não me conhecem, que não conhecem o meu trabalho", afirmou. "Simplesmente tenho que focar no futebol, escutar minha família e as pessoas próximas a mim. Para mim, isso é o mais importante", concluiu.

