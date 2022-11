Verstappen faz a última pole position de 2022, em Abu Dhabi

O bicampeão mundial Max Verstappen, da Red Bull, fez neste sábado a última pole position da temporada 2022 de Fórmula 1 e vai largar à frente de seu companheiro de equipe, Sergio Pérez, no Grande Prêmio de Abu Dhabi.

Charles Leclerc, da Ferrari, empatado com Pérez na disputa pelo vice-campeonato antes desta 22ª e última corrida do ano, ficou em terceiro, enquanto o outro piloto da escuderia italiana, Carlos Sainz, é o quarto. As Mercedes de Lewis Hamilton e Geroge Russell aparecem na quinta e na sexta colocação, respectivamente.

ole/fbx/rsc/psr

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags