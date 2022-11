Tóquio recomenda que moradores usem gola alta para economizar energia

A governadora de Tóquio, Yuriko Koike, recomendou aos moradores da capital japonesa que utilizem roupas de gola alta como proteção contra o frio e para economizar dinheiro em um momento de aumento dos preços da energia.

Koike, que estava vestida com uma blusa de gola alta sob a jaqueta, estimulou os moradores de Tóquio a utilizar roupas quentes no inverno para reduzir as contas de energia elétrica.

"Aquecer o pescoço tem um efeito térmico. Eu mesmo estou de gola alta. E usar um cachecol também mantém você aquecido. Isso economizará eletricidade", disse Koike na sexta-feira.

"Esta é uma das ferramentas para superarmos juntos o rigoroso clima energético no inverno", disse, antes de acrescentar que o presidente francês Emmanuel Macron está "tomando a liderança no uso de gola alta".

Como muitos países, o Japão - que aspira alcançar a neutralidade de carbono até 2050- enfrenta uma redução do abastecimento de energia desde o início da guerra na Ucrânia.

Em agosto, o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, pediu a reativação da indústria nuclear do país para enfrentar o aumento dos custos da energia importada.

A medida, no entanto, será difícil de aplicar devido ao desastre nuclear de Fukushima em 2011, que provocou a suspensão de muitos reatores por razões de segurança.

Onze anos depois, 10 dos 33 reatores nucleares do Japão estão novamente em funcionamento. Estes não funcionam durante todo o ano e o país continua dependendo em grande medida das importações de combustíveis fósseis.

