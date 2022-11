PRINCIPAIS NOTÍCIAS

COP27 CLIMA ONU: Horas decisivas na COP27

COREIA NORTE MÍSSIL: Líder norte-coreano supervisina lançamento de míssil ao lado da filha

=== CLIMA COP27 ONU ===

SHARM EL SHEIKH:

Horas decisivas na COP27 após acordo para criação de fundo por danos provocados pela mudança climática

A conferência do clima do Egito (COP27) entrou em uma fase decisiva neste sábado (19), após um acordo sobre um dos pontos mais importantes, um fundo de perdas e danos provocados pela mudança climática, segundo fontes europeias.

=== COREIA NORTE MÍSSIL ===

SEUL:

Líder norte-coreano supervisiona lançamento de míssil intercontinental ao lado da filha

O líder norte-coreano Kim Jong Un supervisionou o lançamento de um novo míssil balístico intercontinental (ICBM) em sua primeira aparição pública ao lado da filha, informou neste sábado (19) a agência estatal KCNA.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

BOGOTÁ:

Governo da Colômbia e guerrilha ELN retomarão negociações em Caracas

O governo da Colômbia e a guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN) retomarão as negociações de paz a partir de segunda-feira em Caracas, após uma suspensão de quase quatro anos, anunciaram as partes em um comunicado.

-- ÁSIA

BANGCOC:

Harris e Xi se reúnem durante a cúpula da APEC, novo estímulo ao diálogo China-EUA

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, e o presidente da China, Xi Jinping, se reuniram neste sábado (19) para dar prosseguimento às conversações entre as potências rivais, agora em tom conciliador desde o encontro entre o líder chinês e seu colega americano Joe Biden.

-- ORIENTE MÉDIO

PARIS:

Ao menos três mortos na repressão a novos protestos no Irã

Pelo menos três pessoas morreram neste sábado na repressão a novos protestos contra o regime islâmico no Irã. Desde o início das manifestações cerca de 380 pessoas morreram, incluindo pelo menos 47 crianças, segundo uma ONG.

=== ECONOMIA ===

WASHINGTON:

BID define presidente entre cinco candidatos da América Latina e do Caribe

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) define no domingo um novo presidente, entre candidatos do Brasil, México, Argentina, Chile e Trinidad e Tobago, um nome para comandar a instituição em um contexto mundial sombrio.

=== ESPORTE ===

-- COPA DO MUNDO DO CATAR-2022

DOHA:

Presidente da Fifa critica a 'hipocrisia' dos países ocidentais

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, declarou que se sente "árabe, gay e trabalhador migrante", neste sábado em Doha, em uma entrevista coletiva na véspera da abertura da Copa do Mundo do Catar, na qual criticou o que chamou de "hipocrisia" e "lições de moral" dos países ocidentais.

-- FÓRMULA 1

ABU DHABI:

Verstappen faz a última pole position de 2022, em Abu Dhabi

O bicampeão mundial Max Verstappen, da Red Bull, fez neste sábado a última pole position da temporada 2022 de Fórmula 1 e vai largar à frente de seu companheiro de equipe, Sergio Pérez, no Grande Prêmio de Abu Dhabi. Charles Leclerc, da Ferrari, empatado com Pérez na disputa pelo vice-campeonato antes desta 22ª e última corrida do ano, ficou em terceiro.

-- TÊNIS

TURIM:

Djokovic vence Taylor Fritz e vai à decisão do ATP Finals

O tenista sérvio Novak Djokovic se classificou neste sábado em Turim para sua oitava final de ATP Finals, ao derrotar o americana Taylor Fritz, que disputava o torneio pela primeira vez.

