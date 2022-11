Neta de Biden se casa em cerimônia na Casa Branca

O presidente americano, Joe Biden, recebeu neste sábado (19), na Casa Branca, os convidados do casamento de sua neta, Naomi, em uma cerimônia à qual a imprensa não teve acesso.

A advogada de 28 anos, moradora de Washington, e filha de Hunter Biden, casou-se com Peter Neal, de 25, formado em direito no Jardim Sul da mansão às 11h, em uma cerimônia para 250 convidados, segundo a Casa Branca.

"Tem sido uma alegria ver Naomi crescer, descobrir quem é e talhar uma vida tão incrível para ela", disseram em nota o presidente e a primeira-dama, Jill Biden.

"Desejamos-lhes dias cheios de alegria e um amor que cresça mais profundamente com o passar de cada ano".

Não é incomum que a mansão seja preparada para receber eventos deste tipo. Segundo a Associação Histórica da Casa Branca, foram celebrados 18 casamentos no local, inclusive o de Tricia, filha do presidente Richard Nixon, em 1971, e do fotógrafo oficial de Barack Obama, Pete Souza, em 2013.

Naomi tem o nome da primeira filha do presidente, que morreu ainda bebê em um acidente de trânsito em 1972, no qual sua primeira esposa também faleceu.

A imprensa americana tem reportado que Naomi Biden tem um papel importante no círculo de confiança do presidente e que, por exemplo, foi uma das que o pressionou para se lançar candidato nas eleições de 2020.

