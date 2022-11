Benzema deixa treino da seleção francesa e preocupa para o Mundial

O atacante Karim Benzema deixou neste sábado seu primeiro treinamento com a seleção da França lesionado e passará por exames médicos para determinar a natureza e a gravidade de sua contusão, informou à AFP uma fonte próxima dos 'Bleus', que estreiam na Copa do Mundo na terça-feira contra a Austrália.

Benzema, lesionado desde outubro na coxa, participou hoje de seu primeiro treino coletivo desde o início da concentração da seleção francesa, no começo da semana.

Caso ele não tenha condições de jogar, o técnico Didier Deschamps pode substituí-lo até segunda-feira, véspera da estreia da equipe no Mundial.

A ausência de Benzema seria um novo duro golpe para Deschamps, que já não pôde contar com jogadores importantes como os volantes Paul Pogba e N'Golo Kanté, o goleiro Mike Maignan, o zagueiro Presnel Kimpembe e o atacante Christopher Nkunku.

O centroavante do Real Madrid, de 34 anos e Bola de Ouro na temporada 2021/2022, sofre com lesões há quase um mês. A última vez em que atuou por 90 minutos foi no dia 19 de outubro.

Há duas semanas ele se queixa de um desconforto na coxa, sem que a natureza do problema fosse estabelecida.

