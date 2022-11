Aeroporto de Lima ficará fechado até meia-noite de domingo após acidente

O aeroporto internacional Jorge Chávez de Lima permanecerá fechado até pelo menos a meia-noite de domingo para checar a segurança da pista e a retirada dos destroços da colisão ocorrida na sexta-feira entre um avião da Latam e um caminhão dos bombeiros, informou a operadora do aeródromo neste sábado (19).

A Lima Airport Partners (LAP), encarregada do aeroporto, explicou que manterá a "suspensão das operações até a 00h (local, 02h em Brasília) de 20 de novembro de 2022" pela demora na investigação do acidente e na limpeza da pista.

"Embora os trabalhos estejam sendo realizados de forma intensiva por parte da companhia aérea e em coordenação permanente com a LAP e as autoridades, isto está levando mais tempo, devido à complexidade do acidente e do tratamento do vazamento de combustível provocado", assegurou a LAP em nota, que também foi divulgada pelo ministério dos Transportes e Comunicações.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na tarde de sexta, dois bombeiros morreram quando seu veículo de emergência se chocou com um avião da Latam com 102 passageiros a bordo, que decolava no aeroporto de Lima, cujas operações foram suspensas a princípio até as 13h locais (15h de Brasília) deste sábado.

Neste sábado, foi feita uma homenagem aos dois socorristas falecidos em um posto dos bombeiros perto do aeroporto.

Um terceiro socorrista que estava no veículo está hospitalizado em estado crítico, com lesões no crânio, desde a sexta.

Po volta das 15h locais (17h de Brasília) deste sábado, a LAP informou que "a aeronave da @LATAM_PER foi retirada" da pista de pouso, que estava sendo submetida a "reposição e manutenção para deixá-la operacional no prazo previsto".

A suspensão dos voos, que já passa das 24 horas, causa problemas e queixas dos passageiros, que não conseguem viajar devido ao fechamento do maior aeroporto do Peru, por onde passou 1,68 milhão de passageiros em julho passado.

et/dga/ll/mvv

Tags