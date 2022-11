Venda de cerveja proibida nas proximidades dos estádios da Copa do Mundo

As autoridades do Catar e da Fifa anunciaram nesta sexta-feira (18) a proibição da venda de cerveja nos arredores dos estádios durante a Copa do Mundo, em um comunicado publicado apenas dois dias antes do início da competição.

"Após as discussões entre as autoridades do país sede e a Fifa foi tomada a decisão de concentrar a venda de bebidas alcoólicas na Fifa Fan Fest, outros pontos de encontro dos torcedores e nos locais que têm licença para a atividade, e eliminar os pontos de venda de cerveja do perímetro dos estádios da Copa do Mundo", afirma o comunicado, sem explicar os motivos da decisão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

pel/fal/dam/psr/fp

Tags