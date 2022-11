Ucrânia reabre linha de trem entre Kiev e Kherson após recuo russo

A Ucrânia anunciou nesta sexta-feira (18) a reabertura da linha de trem entre a capital do país, Kiev, e Kherson, uma semana após a retirada do Exército russo desta importante cidade do sul do país.

"A primeira viagem acontecerá hoje (sexta-feira), às 22h14 (17h14 em Brasília), da capital, e chegará amanhã por volta das 9h (4h em Brasília) a Kherson", disse o funcionário local Sergei Khlan no Facebook, acrescentando que "cerca de 200 passageiros (...) vão viajar a bordo".

