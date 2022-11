Terremoto de magnitude 6,9 sacode costa oeste da Indonésia

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês) informou que um tremor de magnitude 6,9 atingiu na tarde desta sexta-feira (18) a costa oeste da Indonésia.

Nenhuma vítima ou danos foi relatado até o momento.

O terremoto ocorreu às 20h30 local (13h30 GMT) cerca de 212 quilômetros ao sudoeste da cidade de Bengkulu, informou o USGS.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Sistema de Alerta de Tsunami do Oceano Índico (IOTWMS) da Índia disse que o terremoto pode gerar um tsunami, "com base em dados históricos e na formação de tsunamis", acrescentando que "monitorará a situação".

O IOTWMS da Indonésia, porém, disse em seu site que não detectou "nenhuma ameaça de tsunami".

O epicentro foi localizado perto da pequena ilha de Enggano.

Contactados pela AFP, os moradores de Bengkulu disseram que quase não sentiram o tremor.

A Indonésia está localizada no "anel de fogo" do Pacífico e, portanto, sofre frequentemente com terremotos.

Um terremoto de magnitude 6,2 atingiu em janeiro de 2021 a ilha de Sulawesi, deixando mais de 100 pessoas mortas e milhares de desabrigadas.

bur-dva/axn/an-meb/eg/ms

Tags