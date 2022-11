Suécia: investigação preliminar confirma sabotagem nos gasodutos Nord Stream

As explosões que afetaram em setembro os gasodutos Nord Stream 1 e 2 no Mar Báltico, construídos para transportar gás russo na Europa, foram uma sabotagem, anunciou nesta sexta-feira o procurador responsável pela investigação preliminar na Suécia.

"As análises feitas mostram restos de explosivos em vários dos objetos estranhos encontrados", afirma em um comunicado o procurador Mats Ljungqvist, que comanda a investigação preliminar aberta após a descoberta, no final de setembro, de quatro grandes vazamentos de gás nos gasodutos que ligam a Rússia com a Alemanha

