Pauta de infográficos Especial: Copa do Mundo do Catar 2022

*FBL-WC-2022-Catar: infográficos disponíveis

1/ Dados sobre a tecnologia semi-automática de impedimento, que será utilizada pela primeira vez na Copa do Mundo do Catar 2022. (135 x 133 mm)

2/ Ficha sobre a bola da Copa do Mundo Catar 2022 e características de algumas das bolas das copas anteriores.(134x130 mm)

2/ As bolas oficiais das Copas do Mundo de 1930 no Uruguai até 2022 no Catar.(134x143 mm)

3/ Desempenho das seleções classificadas para a Copa do Mundo 2022 nas edições do mundial desde 1930.(179x164 mm)

4/ Desempenho na competição dos países que organizaram a Copa do Mundo, desde 1930.(135x92 mm)

5/ Vitórias, empates e derrotas, média de gols marcados e sofridos das seleções classificadas para o Mundial de 2022.(180x98 mm)

6/ Cronologia com os maiores artilheiros da Copa do Mundo de Futebol.(180x176 mm)

7/ As camisas oficiais e o segundo uniforme das seleções classificadas para a Copa do Mundo do Catar 2022.(270x120 mm)

8/ As estrelas do futebol que disputam a Copa do Mundo do Catar 2022.(209x276 mm)

9/ Mapa do Catar e da região de Doha, onde vão acontecer as partidas da Copa do Mundo de Futebol 2022.(90x92 mm)

10/ Estádios e jogadores promessas para a Copa do Mundo de Futebol 2022 no Catar. (296x260 mm)

11/ Campeonatos e clubes em que jogam os 831 jogadores convocados para a Copa do Mundo do Catar 2022. (180x185 mm)

12/ Localização das sedes das seleções que participam da Copa do Mundo do Catar 2022.(180x122 mm)

13/ Estádios da Copa do Mundo Catar 2022.(135x150 mm)

14/ O estádio Education City com a tabela das partidas.(89x84 mm)

15/ Copa do mundo de futebol 2022 no Catar, estádio 974 com o programa das partidas.(89x78 mm)

16/ Copa mundial de futebol 2022 no Catar, estádio Al-Thumama com o programa das partidas.(89x84 mm)

17/ Copa mundial de futebol 2022 no Catar, estádio Al-Bayt com o programa das partidas.(89x85 mm)

18/ O estádio de Lusail com o programa das partidas para a Copa do Mundo de futebol 2022 no Catar.(89x89 mm)

19/ Copa do Mundo de futebol 2022 no Catar, estádio Internacional Khalifa com o programa das partidas.(89x80 mm)

20/ Copa do mundo de futebol 2022 no Catar, estádio Ahmad Bin Ali com o programa das partidas.(89x80 mm)

21/ Copa do mundo de futebol 2022 no Catar, estádio Al-Janoub com o programa das partidas.(89x80 mm)

22/ Composição dos grupos da Copa do Mundo Catar 2022.(180x79 mm)

23/ As partidas, os estádios com localização e as estrelas da Copa do Mundo do Catar 2022.(297x 420 mm)

24/ Calendário dos grupos da Copa do Mundo de Futebol do Catar.(180x145 mm)

25/ Calendário das partidas da Copa do Mundo Catar 2022.

(180x122 mm)

26/ Apresentação da partida inaugural da Copa do Mundo 2022 entre Catar e Equador, que acontece domingo, 20 de novembro. (44x38 mm e 135x146 mm)

27/ Estrelas do futebol que não vão disputar o Mundial do Catar porque não foram convocadas ou sofreram alguma lesão. (135x100 mm)

28/ As promessas do Mundial. (180x191 mm)

29/ Artilheiros da Copa do Mundo desde 1930 entre as seleções classificadas para a edição 2022 do Mundial. (225x225 mm)

30/ Partidas de 21 de novembro da fase de grupos da Copa do Mundo 2022. (44x56 mm)

31/ Partidas de 22 de novembro da fase de grupos da Copa do Mundo 2022. (44x65mm)

32/ Apresentação das seleções de futebol que vão disputar a Copa do Mundo 2022: Arábia Saudita, França, Austrália, Irã, Argentina, Inglaterra, Holanda, Senegal. (135x74 mm cada)

33/ Campeonato nacional de futebol de onde vêm os jogadores que disputarão a Copa do Mundo 2022 no Catar. (135x120 mm)

34/ Idade dos jogadores convocados para disputar a Copa do Mundo do Catar 2022, por seleção. (135x98 mm)

