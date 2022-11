PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Rússia anuncia medidas para fortalecer posições na península anexada da Crimeia

CLIMA COP27: COP27 é prorrogada até sábado por bloqueio em questão do financiamento

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Rússia anuncia medidas para fortalecer posições na península anexada da Crimeia

A Rússia anunciou nesta sexta-feira (18) que iniciou obras para fortalecer a península anexada da Crimeia após a retirada de seus soldados da região ucraniana vizinha de Kherson, diante da contraofensiva de Kiev.

=== CLIMA COP27 ===

SHARM EL-SHEIKH:

COP27 é prorrogada até sábado por bloqueio em questão do financiamento

Os países que participam na conferência sobre a mudança climática da ONU (COP27) prosseguirão com as negociações até sábado (19), superando a data oficial de encerramento que era esta sexta-feira (18), devido à falta de acordo sobre financiamento, em particular a criação de um fundo de perdas e danos para as nações mais afetadas.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

SÃO PAULO:

No Brasil, um Pequeno Príncipe negro por mais representatividade

"Nossa, eu acho que ele (o escritor Saint-Exupéry) ia gostar, ia achar muito legal ver o Pequeno Príncipe dele branco, com cabelo amarelo, agora com um black power, negro", diz Levi Asaf antes de entrar no palco.

-- ÁSIA

BANGCOC:

EUA e aliados prometem pressionar a Coreia do Norte após lançamento de míssil

A vice-presidente americana, Kamala Harris, e os líderes do Japão, Coreia do Sul, Austrália, Nova Zelândia e Canadá prometeram pressionar a Coreia do Norte em uma reunião de emergência nesta sexta-feira, depois que Pyongyang lançou um míssil balístico intercontinental.

SEUL:

Coreia do Norte dispara míssil intercontinental

A Coreia do Norte disparou nesta sexta-feira (18) um míssil balístico intercontinental (ICBM), segundo as Forças Armadas da Coreia do Sul, o segundo lançamento em dois dias, um projétil que teria caído em águas da zona econômica exclusiva japonesa.

YANGON:

Junta de Mianmar liberta quase 6.000 prisioneiros, entre eles quatro estrangeiros

A junta militar de Mianmar anunciou na quinta-feira (17) a libertação de quase 6.000 presos, entre eles uma ex-embaixadora britânica, um assessor australiano do governo derrubado de Aung San Suu Kyi, um jornalista japonês e um birmanês com passaporte americano.

-- ORIENTE MÉDIO

PARIS:

Manifestantes iranianos ateiam fogo à casa natal do aiatolá Khomeini

Um grupo de manifestantes no Irã ateou fogo à casa natal do aiatolá Ruhollah Khomeini, fundador da República Islâmica, após dois meses de protestos contra o regime - mostraram imagens publicadas nesta sexta-feira (18).

SULAYMANIYAH, Iraque:

Explosão de tanque de gás no Iraque deixa 15 mortos

Quinze pessoas, a maioria mulheres e crianças, morreram na explosão de um tanque de gás liquefeito que provocou o desabamento de uma casa de três andares no norte do Iraque - anunciaram as autoridades locais nesta sexta-feira (18).

=== ECONOMIA ===

SÃO FRANCISCO:

Twitter tem enxurrada de pedidos de demissão após ultimato de Musk

Os pedidos de demissão se multiplicaram no Twitter depois do ultimato dado pelo bilionário Elon Musk, novo dono da empresa americana que, há três semanas, pediu aos funcionários remanescentes nesse período de transição que se entreguem "completa e incondicionalmente", ou podem ir embora.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

LOS ANGELES:

Grammy Latino consagra Rosalía e Jorge Drexler

"Motomami" da espanhola Rosalía venceu o Grammy Latino de Álbum do Ano, na 23ª edição da premiação, que também consagrou o uruguaio Jorge Drexler, que levou sete estatuetas.

(Los Angeles Grammy Latino premiação música, Central, 400 palavras, já transmitida)

LOS ANGELES:

Vencedores nas principais categorias do Grammy Latino

"Motomami", da espanhola Rosalía, venceu o Grammy Latino de Álbum do Ano e o uruguaio Jorge Drexler triunfou em sete categorias na 23ª edição da premiação.

=== ESPORTE ===

DOHA:

Venda de cerveja proibida nas proximidades dos estádios da Copa do Mundo

As autoridades do Catar e da Fifa anunciaram nesta sexta-feira (18) a proibição da venda de cerveja nos arredores dos estádios durante a Copa do Mundo, em um comunicado publicado apenas dois dias antes do início da competição.

DOHA:

Rodrygo, o "curinga" do poderoso ataque do Brasil

Pela esquerda, pela direita, como falso nove, como dez... A uma semana da estreia do Brasil na Copa do Mundo do Catar, Rodrygo apresenta sua versatilidade como credencial para entrar no poderoso ataque da seleção brasileira.

DOHA:

Argentina e a pressão de ser apontada entre os favoritos na Copa

Grandes nomes do futebol costumam concordar em incluir a Argentina entre os grandes favoritos ao título da Copa do Mundo do Catar-2022, mas na 'Albiceleste', com Lionel Messi no comando, pedem cautela e dar um passo de cada vez, jogo a jogo.

DOHA:

Brasil, Argentina, França... astros do futebol apontam seus favoritos a vencer a Copa

Quem vai erguer a tão cobiçada Copa do Mundo no dia 18 de dezembro em Doha? De Erling Haaland a Lionel Messi, de Robert Lewandowski a Gianluigi Buffon, várias estrelas do futebol, em atividade ou não, deram seus prognósticos, com Brasil, Argentina e França como principais candidatos ao título.

DOHA:

Brasileiras se adaptam à cultura e empreendem no Catar

Quando se fala em Oriente Médio, muitos generalizam e repetem algo que se tornou um verdadeiro estereótipo: nos países dessa região, as mulheres sofrem com restrições em uma cultura patriarcal e são proibidas de trabalhar e prosperar por conta própria.

