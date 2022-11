Cristiano Ronaldo e Portugal chegam ao Catar

A seleção portuguesa, liderada pelo capitão Cristiano Ronaldo, que disputará sua quinta Copa do Mundo, chegou na madrugada desta sexta-feira para sábado em Doha, a menos de 48 horas para o início da competição.

O ônibus da delegação portuguesa chegou depois da meia-noite ao luxuoso hotel situado cerca de 30 km a oeste de Doha. Os jogadores foram recebidos por centenas de torcedores, segundo apurou a AFP.

"Somos um país pequeno, mas eles vão se lembrar de nós, é o nosso ano", disse Raquel Madeira, 33 anos, portuguesa residente no Catar.

"Não é apenas a Copa do Mundo de Ronaldo, mas de Portugal inteiro", acrescentou sua compatriota Diane da Silva, 34, ao seu lado.

Portugal chegou ao Catar após vencer a Nigéria por 4 a 0 no último jogo de preparação, disputado na quinta-feira, em Lisboa.

CR7 não entrou em campo na partida devido a problemas gástricos, mas foi protagonista durante toda a semana devido uma entrevista ao jornalista inglês Piers Morgan na qual acusou o United de "traição" e criticou duramente o técnico do clube, Erik Ten Hag.

A estrela portuguesa de 37 anos e seu rival de longa data, o argentino Lionel Messi, se tornarão o quinto e o sexto jogador no Catar a disputar cinco Copas do Mundo (depois de 2006, 2010, 2014 e 2018).

Portugal estreia na próxima quinta-feira contra Gana. Favoritos no grupo H, os portugueses também medirão forças com Uruguai (28 de novembro) e Coreia do Sul (2 de dezembro).

