Conheça o Koo, rede social indiana que viralizou no Brasil após boatos do fim do Twitter

Koo é uma rede social criada na Índia com funcionamento semelhante ao do Twitter que viralizou no Brasil devido ao nome incomum. Conheça

Nesta sexta-feira ,18, uma rede social até então pouco conhecida no Brasil vem ganhando destaque entre os internautas por causa do seu nome, digamos um pouco diferente. O "Koo" é uma plataforma indiana semelhante ao Twitter e vem ganhando forças devido à crise enfrentada pela empresa, após a aquisição de Elon Musk.

Na última quinta-feira, 17, um grande número de funcionários do Twitter se demitiram e o novo CEO da companhia resolveu fechar os escritórios da empresa até a próxima semana. Após tais fatos muitos usuários migraram para o aplicativo indiano após rumores sobre um possível “fim do Twitter”.

Dentro desse movimento, os brasileiros não perderam tempo e já criaram suas contas na plataforma virtual para comentarem sobre o nome incomum da rede social e fazer vários memes do assunto.

O que é o Koo? Rede social indiana que viralizou após rumor sobre o "fim" do Twitter

Koo é uma rede social criada na Índia em 2020. Seu funcionamento é semelhante ao do Twitter, por meio do qual os usuários criam publicações com textos curtos, vídeos ou imagens. Além disso, podem seguir outras pessoas e ter um feed com as últimas atualizações.



A plataforma surgiu em um momento de crise entre o governo de Narenda Modi e o Twitter. Na época, o Primeiro-ministro da Índia acusava a rede social de omissão em relação aos perfis criados para estimular manifestações contra o governo local.

O volume de acessos foi tão grande que a rede chegou a sair do ar no Brasil. Confira:

Rede social chamada Koo viraliza no Brasil devido ao nome incomum

O Brasil não tem maturidade pra uma rede social chamada Koo, nao tem como mané — Omar (@Omardeideais) November 18, 2022

Vai ser perfeito. “- Você tirou essa informação do Koo? - Sim, tirei do Koo.” HAHAHAHAHAHAHAHHH

o primeiro koo a gente nunca esquece https://t.co/Q7SYpkpuT6

— Clarice Falcão Gente a Sasha não tem Koo App pic.twitter.com/ffu4T0dceS — Fê Buck (@f3buck) November 18, 2022 eu quero o koo de vcs — POCAH



é de cair o koo da bunda viu — julha (@julia_lourenco) November 18, 2022 antigamente xingávamos muito no twitter.

agora, vamos meter o pau no koo. — Leila Germano (@LeilaGermano) November 18, 2022



Gente parece que Koo não criptografa as coisas, não enfiem as informações sensíveis e pessoais de vocês no koo — Eugusto™ (@augustop01) November 18, 2022

Com toda repercussão no Brasil, o perfil oficial do Koo chegou a fazer um tweet explicando o nome da plataforma e que não era bem o que os brasileiros pensavam. “Koo é o som deste lindo pássaro amarelo. Não é o que você pensa”, escreveram.



To our friends in Brazil!



Koo is the sound of this cute yellow bird. Not what you think — Koo (@kooindia) November 18, 2022

A plataforma ainda se pronunciou sobre uma nova atualização no aplicativo para introduzir outros idiomas no aplicativo para que os brasileiros postem suas mensagens em português e inglês em uma única tela. “Dentro de alguns em si.O Brasil está se movendo para Koo em hordas. Bem-vindo a Koo, Brasil,” escreveram.

