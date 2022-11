Comunicado do Business Wire :Visa Inc.

A Visa (V: NYSE) anunciou hoje a nomeação de Ryan McInerney como diretor executivo, em 1º de fevereiro de 2023. McInerney atualmente atua como presidente da Visa, função que ocupa desde 2013. Ele irá assumir o cargo de diretor executivo de Alfred F. Kelly, Jr., que atua como diretor executivo da empresa desde 2016 e presidente desde 2019. Após a designação de McInerney, Kelly irá assumirá a função de presidente executivo do conselho.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20221117006096/pt/

Ryan McInerney (Photo: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em sua função como presidente, McInerney foi responsável pelos negócios internacionais da Visa, agregando valor às instituições financeiras, adquirentes, comerciantes e parcerias da Visa em mais de 200 países e territórios. Ele supervisionou as equipes de mercado da empresa, unidades de negócios, equipe de produtos, equipe comercial e atendimento ao cliente. Ryan é um líder experiente no setor de pagamentos e serviços bancários ao cliente, com 20 anos de experiência no fornecimento de soluções a clientes.

"Não consigo pensar em um líder melhor para continuar posicionando a Visa no centro da movimentação de dinheiro de formas cada vez mais inovadoras", disse Al Kelly, diretor executivo. "Ryan tem energia e paixão ilimitadas por este negócio e em sua função como presidente, e como meu parceiro próximo nos últimos seis anos, se familiarizou intimamente com o modo como a Visa opera e as oportunidades empolgantes que este setor apresenta. Sinto-me privilegiado por confiar a Ryan a liderança desta grande empresa e estou confiante de que a Visa está preparada para obter mais êxito nos próximos anos."

Kelly, atual diretor executivo e presidente do conselho administrativo, irá assumir um novo cargo em tempo integral como presidente executivo do conselho. Durante o mandato de Kelly como diretor executivo, a Visa obteve um crescimento acelerado em todos os fluxos de receita e continuou fortalecendo sua base como uma empresa com uma marca forte, tecnologia de ponta e talento excepcional. Kelly conduziu a empresa com sucesso por um período de mudança fundamental no ecossistema de pagamentos e um importante ponto de inflexão na história da Visa, com desenvolvimentos em tecnologia, expansão de alcance e novas formas de pagamento.

"Somos extremamente gratos pela liderança de Al nos últimos seis anos. Sua profunda experiência no setor e sua visão para o futuro posicionaram a Visa como líder em pagamentos em um ambiente externo em evolução e cada vez mais desafiador", disse John F. Lundgren, diretor independente líder, ex-presidente e diretor executivo da Stanley Black & Decker, Inc. "A designação de Ryan reflete o plano de sucessão muito bem estabelecido e ponderado do conselho. O sucesso da Visa continuará acelerando com Ryan ao assumir esta nova função. Ele é um líder experiente que desempenhou um papel essencial no crescimento e inovação da Visa. Esperamos seguir trabalhando com ele."

"Com humildade, sinto-me honrado por me tornar o mais novo diretor executivo da Visa", disse Ryan McInerney, presidente. "Quero agradecer a Al por sua parceria e orientação durante os últimos anos e ao conselho administrativo por sua confiança. Estou ansioso por continuar ajudando a Visa a oferecer soluções inovadoras que ajudem pessoas, empresas e economias a prosperar."

Sobre a Visa

A Visa (NYSE: V) é líder mundial em pagamentos digitais, facilitando transações entre clientes, comerciantes, instituições financeiras e entidades governamentais em mais de 200 países e territórios. Nossa missão é conectar o mundo através da rede de pagamentos mais inovadora, conveniente, confiável e segura, permitindo que pessoas, empresas e economias prosperem. Acreditamos que as economias que incluem todos em todos os lugares, elevam todos em todos os lugares e veem o acesso como fundamental ao futuro da movimentação do dinheiro. Saiba mais em Visa.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221117006096/pt/

Contato

Relações com a Mídia: Andy Gerlt, +1 650-432-2990, Press@visa.com

Relações com Investidores: Jennifer Como, +1 650-432-7644, InvestorRelations@visa.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags