Comunicado do Business Wire :Nexon America Inc.

Mabinogi, o MMORPG de fantasia gratuito da Nexon começa a temporada de inverno com dois eventos significativos. Intitulado "NEXT", estas atualizações de jogo em duas partes incluem crescimento de personagem revisado, nivelamento mais rápido e conveniente, além de tutoriais revisados e melhorias na interface do usuário durante novembro e a introdução de talentos Arcana em dezembro!

Blaanid, o ávido Espírito de Memórias, preparou um novo tutorial a todos os milletianos, tornando o nivelamento e as missões em Mabinogiem geral mais rápido! E as Missões de Memórias foram alteradas para recompensá-lo por concluir missões da Geração. Na atualização da obra-prima de Mabinogi, a linha de missões da geração 1-3 original foi reformulada para oferecer uma experiência compatível a novos jogadores, bem como a capacidade de repetir as missões para jogadores existentes. Mabinogie seus jogadores novos e antigos irão achar a experiência inicial ainda mais compatível! Estas atualizações, junto com outros elementos, como aprimoramentos no teste Dan Advancement e alterações de equilíbrio nas habilidades de Renome, Grão-Mestre e Cruzado, foram concebidas para melhorar drasticamente a experiência de nivelamento do início ao meio do jogo para todos os milletianos.

Recompensas de Memórias

-- Crescimento confortável - O caminho perfeito para o crescimento é o Brave Boost de Blaanid, que irá conceder a você: Habilidades treinadas por Talento Armas de memorial atualizadas e reforjadas Suporte para bolsa de mascotes e bonecas e muito mais!

-- Habilidades e benefícios essenciais - Blaanid preparou ainda mais presentes para os novos milletianos! Suas estatísticas aumentam à medida que cada Livro de Memórias é concluído. Livro de recordações, estágios 1 a 4 Velocidade de movimento +2% a 8% Todas as estatísticas +1 a 4 Adicional +1 a 4 AP no renascimento!

Conexão ao Memorial

-- Você pode obter esta habilidade ao completar o segundo livro de memórias nas missões Brave Boost de Blaanid! A habilidade permite uma conexão de alma com mascotes Mascotes podem ser utilizados para atrair o aggro do inimigo À medida que os mascotes aumentam de nível e habilidade, os mesmos e as estatísticas de defesa e proteção do jogador aumentam proporcionalmente

Além dos aprimoramentos acima, as missões foram reorganizadas, exibindo apenas missões essenciais agora; o treinamento de habilidades também foi aperfeiçoado com menos pontos de treinamento sendo necessários e mais EXP ganho para obter habilidades de alto nível com rapidez. Por último, Mabinogi removeu o CP Training, o que significa que os níveis de monstros não são mais relevantes para seus requisitos de treinamento. Outras mudanças, como o teletransporte para Moon Gate e Mana Tunnels, foram aperfeiçoadas nesta atualização para tornar mais conveniente para jogadores novos e antigos atravessarem o mapa mundial.

Na segunda parte da atualização "NEXT" que chega em dezembro, Mabinogirevela um novo par de talentos híbridos, mesclando dois estilos de talento em um único pacote devastador! Prepare-se para experimentar o poder onipotente do Cavaleiro Elemental ou a habilidade comovente do Santo Harmônico quando a atualização Arcana chegar no fim de dezembro!

Estas razões, e muitas mais, são os motivos pelos quais seu MMORPG "NEXT" deve ser Mabinogi!

Para mais informação sobre Mabinogi, acesse o site oficial e siga @MabiOfficial no Twitter para obter as últimas atualizações.

Sobre Mabinogihttp://mabinogi.nexon.net/

Lançado em 2008, Mabinogi é um mundo MMORPG imersivo e gratuito onde aventuras místicas o aguardam. Crie heróis inspirados em animes com milhares de opções de personalização, como penteados, características faciais e roupas. Selecione entre dezenas de talentos, desde pistoleiros e arqueiros profissionais até músicos, alfaiates e cozinheiros. Os jogadores podem desfrutar o jogo em seus próprios termos, seguindo o perigoso caminho de um aventureiro ou construindo um negócio próspero com uso de habilidades comerciais únicas.

Sobre a Nexon America Inc.https://www.nexon.com/

Fundada em 2005, a Nexon America Inc. oferece excelente experiência em jogos online gratuitos e suporte a jogos ao vivo, aproveitando os pontos fortes da NEXON Co., Ltd. ("Nexon") e aplicando os mesmos para públicos exclusivamente ocidentais. A Nexon America tem mantido consistentemente franquias icônicas como MapleStory e Mabinogi por mais de uma década, quebrando recordes e cativando jogadores. Com novos projetos no horizonte, a Nexon America mantém o espírito pioneiro e inovador de sua empresa-mãe, empregando sua abordagem de primeiro jogador, enquanto concebe as melhores experiências de jogos eletrônicos possíveis para o mercado ocidental.

