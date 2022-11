Comunicado do Business Wire :HCLTech

HCLTech, uma empresa global de tecnologia, anunciou o lançamento da HCLTech Sustainability School e sua primeira série abrangente de aprendizagem da literatura relacionada às mudanças climáticas. A série, desenvolvida pela Axa Climate, foi idealizada para despertar a conscientização sobre o impacto das mudanças climáticas entre os mais de 220.000 funcionários da HCLTech.

A HCLTech Sustainability School tem como objetivo criar campeões de sustentabilidade entre seus funcionários no mundo inteiro. Com as mudanças climáticas que surgem como um dos maiores desafios enfrentados pela humanidade, a série de aprendizado educará os funcionários sobre como cada um deles pode contribuir com os esforços de governos, ONGs e empresas para combater as causas das alterações climáticas.

A HCLTech tem o compromisso de promover o progresso em direção a um planeta sustentável por meio de suas ações como empresa e pactos com as partes interessadas. A empresa é uma da signatárias do Climate Pledge e está empenhada em atingir o zero líquido até 2040, uma década à frente das metas do Acordo de Paris. A Science Based Targets initiative (SBTi, Iniciativa de Metas Baseadas na Ciência) validou e elogiou as ambiciosas metas do caminho de 1,5°C da HCLTech.

"A HCLTech Sustainability School é outra validação de nossos compromissos ambientais. Ele dará aos funcionários da HCLTech um entendimento das mudanças climáticas e como podem impactar em suas vidas. Ao concluir o curso, nossos funcionários entenderão como agir responsavelmente em suas casas e local de trabalho e tomar medidas simples para reduzir suas pegadas de carbono. Nossos funcionários podem ser nossos maiores campeões em sustentabilidade e esta série de aprendizagem fornecerá a eles ferramentas práticas para que possam ser agentes de mudança na empresa e em suas próprias comunidades", disse Santhosh Jayaram, chefe global, Sustentabilidade, HCLTech.

O curso será lançado em duas fases e abordará tópicos como ameaças iminentes à biodiversidade, a exploração de recursos naturais e o impacto nos meios de subsistência em todas as regiões geográficas. A segunda fase do curso ajudará os participantes a entender como reduzir suas próprias pegadas de carbono e buscar maneiras inovadoras para reduzir as emissões de carbono na HCLTech e com seus clientes. A estratégia de sustentabilidade da HCLTech é baseada em três princípios orientadores:

-- AGIR: agir de maneira mais responsável e sustentável e garantir que todos os recursos sejam utilizados de forma eficiente para maximizar o valor

-- PACTO: trabalhar para um futuro sustentável em colaboração com nossos clientes, parceiros, comunidade e todas as partes interessadas

-- IMPACTO: dedicar-se à criação de impacto sustentável por meio de todas as iniciativas e atividades

A empresa fez um progresso demonstrável em seus compromissos de sustentabilidade:

-- Recuperou 21 vezes mais água do que consumiu durante 2021 a 22

-- Redução de 70% nas emissões per capita de GEE de Escopo 1 e 2 na última década

-- A energia renovável representou 17,7% do consumo geral de energia da empresa e aumentou no ano fiscal de 2022

-- A solução Net-Zero Intelligent Operations (NIO) da HCLTech foi vencedora do Cisco Global Digital Sustainability Challenge para a região EMEA (Europa, Oriente Médio e África)

Sobre a HCLTech

A HCLTech é uma empresa global de tecnologia com mais de 219.000 pessoas em 54 países, que oferece recursos com liderança no setor orientados para o universo digital, engenharia e nuvem, impulsionados por um amplo portfólio de serviços e produtos de tecnologia. Trabalhamos com clientes em todos os principais segmentos verticais, oferecendo soluções industriais para serviços financeiros, manufatura, ciências da vida e saúde, tecnologia e serviços, telecomunicações e mídia, varejo e CPG e serviços públicos. As receitas consolidadas em 12 meses encerrados em setembro de 2022 totalizaram US$ 12,1 bilhões. Para saber como podemos turbinar o progresso para você, visite hcltech.com

