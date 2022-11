Comunicado do Business Wire :China Hi-Tech Fair

A 24ª China Hi-Tech Fair (CHTF 2022), aberta de 15 a 19 de novembro em Shenzhen, na China, tem surpreendido visitantes, tanto offline como online, nos primeiros três dias, com inúmeras tecnologias e inovações voltadas para o futuro à mostra nos campos de TI, equipamentos médicos de alto nível, energia renovável, aviação e aeroespacial.

A CHTF deste ano espera reunir mais de 8.000 itens inovadores de mais de 5.000 expositores de quase 40 países e regiões. Várias delegações estrangeiras exibiram tecnologias internacionais de última geração e importantes programas de cooperação e intercâmbio, incluindo o Canva, um aplicativo de design gráfico desenvolvido por uma superunicórnio da delegação australiana; um SoC de inteligência visual dinâmica da delegação suíça; a bioHUB, uma plataforma em nuvem da delegação brasileira; e programas para inovação sustentável e desenvolvimento digital e casos bem-sucedidos de investimento no pavilhão belga.

Do lado doméstico, o Shenzhen Institute of Advanced Technology trouxe 250 itens para a CHTF deste ano, incluindo uma tecnologia de imageamento rápido, um sensor tátil flexível baseado em uma força de seis dimensões e um sistema de vestir para o aprimoramento da função cerebral.

Tecnologias projetadas para uma vida mais inteligente despertaram um especial interesse no saguão da exposição, e inclui robôs-inspetores para estacionamentos, fones de ouvido de tradução, e telas holográficas transparentes ultrafinas. Por exemplo, um robô de duas mãos que coa café arrastou uma grande multidão, enquanto demonstrava como aproveitar a colaboração de suas duas mãos e algoritmos de alta precisão para preparar uma xícara de café coado manualmente como se fosse um barista.

Enquanto isso, no China Hi-tech Forum realizado nos dias 15 a 17 de novembro, os palestrantes discutiram tópicos como o futuro do setor, gêmeos digitais, e transporte do futuro. O Sr. Yu Feng, presidente da Honeywell China, compartilhou suas ideias sobre a relação entre a fabricação inteligente e o desenvolvimento sustentável, enquanto o Sr. Xue Wei, presidente da Fujitsu (China) Information Systems Co., Ltd., explicou como a Fujitsu usou a inovação digital para promover o desenvolvimento sustentável.

Para assegurar que visitantes online de todo o mundo aproveitassem uma experiência de imersão, a CHTF atualizou seu sistema de exibição online para integrar tecnologias de última geração, como vídeo e VR em 5G+ ultra-HD, possibilitando aos visitantes navegar livremente pela exposição, projetos comerciais, fóruns em nuvem, transmissões ao vivo e reproduções, exposições internacionais, e destaques de passeios temáticos, além de comunicar-se remotamente com os expositores. Acesse: https://online.chtf.com/pcen24/#/home

