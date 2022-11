Comunicado do Business Wire :AD Ports Group

O AD Ports Group (ADX: ADPORTS) anunciou hoje que adquiriu a Noatum, uma plataforma mundial de logística integrada com presença em 26 países e receita nos últimos 12 meses de AED 6,91 bilhões (EUR 1,80 bilhão) e EBITDA de AED 555 milhões (EUR 145 milhões).

O valor total da compra (valor da empresa) para 100% da propriedade é de AED 2,5 bilhões (EUR 660 milhões), implicando um EV/EBITDA nos últimos 12 meses de 4,6x. Esta aquisição agregada de valor e ganhos, que amplia significativamente a presença global do AD Ports Group e o posiciona entre as principais empresas de logística e frete do mundo, será totalmente financiada por meio de um novo empréstimo de aquisição.

Ao reconhecer o alto potencial de crescimento e capacidade de escala da Noatum, o AD Ports Group pretende criar uma marca de logística internacional líder de mercado, fundindo seus negócios de logística existentes com a Noatum para criar uma presença significativa na região e melhorar os serviços em toda a presença global da empresa. No futuro, a Noatum liderará o cluster de logística do AD Ports Group, consolidando a oferta de logística existente da empresa em suas operações.

Esta será a terceira grande aquisição internacional do AD Ports Group em 2022, após a aquisição de uma participação acionária de 70% na Transmar e TCI em setembro, e o anúncio em novembro de sua aquisição de uma participação acionária de 80% na Global Feeder Shipping (GFS), com sede em Dubai.

A Noatum, cujas origens remontam a 1963, opera em três áreas de negócio - Logística, Marítima e Terminais Portuários -, com posições de liderança de mercado na Espanha e Turquia e importante presença nos EUA, Reino Unido, China e Sudeste Asiático.

O negócio global de Logística da Noatum é especializado em gerenciamento abrangente de frete, logística de projetos, logística de contratos, gerenciamento da cadeia de suprimentos internacional, alfândegas e soluções eletrônicas, com escritórios e uma vasta rede de agentes no mundo inteiro.

Em particular, a Noatum possui capacidades avançadas em logística de cargas pesadas, que o AD Ports Group pretende levar para a região.

As operações de Terminais da empresa incluem 15 Ro-Ro, granéis sólidos, carga geral e terminais de contêineres na Espanha, apoiados por uma gestão altamente profissional, enquanto sua divisão Marítima fornece serviços de agenciamento marítimo, incluindo terceirização e serviços auxiliares, e serviços de carga, como granéis líquidos, carga fracionada, carga refrigerada e carga seca.

Apesar da sua diversificação geográfica, a maioria (75%) das receitas da Noatum são denominadas em euros e dólares norte-americanos.

A empresa, que emprega mais de 2,6 mil profissionais, fornece soluções personalizadas de transporte multimodal, serviços abrangentes de logística e operações portuárias avançadas em seus principais mercados, e se alinha bem com o modelo de negócios integrado do AD Ports Group.

Além disso, a empresa possui divisões especializadas em automóveis, cargas de projetos e logística portuária e oferece soluções abrangentes de cadeia de suprimentos nos setores de petróleo e gás, energias renováveis, alimentos, manufatura industrial, farmacêutica e de saúde e varejo com soluções personalizadas para clientes.

Algumas das sinergias de receita e custos da aquisição incluem compras conjuntas, relacionamentos mais fortes com as linhas de navegação para atraí-las para os terminais do grupo, expansão do negócio de agenciamento alavancando o negócio Marítimo da Noatum, integração de serviços e funções corporativas, transferência de boas práticas e a melhor tecnologia da categoria.

Sujeita a aprovações regulatórias, a transação deve ser concluída no primeiro semestre de 2023. Como parte da transação, a administração da Noatum está bloqueada por um período de três anos para garantir uma integração suave.

Falah Mohammed Al Ahbabi, presidente do AD Ports Group,comentou: "Sob a direção de nossa liderança sábia, o AD Ports Group continua ampliando sua presença mundial por meio de aquisições de valor agregado e parcerias com líderes de mercado. Esta aquisição ambiciosa traz uma importante plataforma de logística global para a família AD Ports Group, melhorando significativamente nossa conectividade mundial e ampliando a gama de soluções marítimas, logísticas e portuárias que podemos oferecer enquanto continuamos perseguindo uma determinada estratégia de crescimento. Esta aquisição torna o AD Ports Group um dos agentes globais mais importantes na logística de veículos acabados, que pretendemos expandir em nossos mercados doméstico e principal".

O capitão Mohamed Juma Al Shamisi, diretor administrativo e CEO do AD Ports Group,disse: "Agradecemos à liderança dos Emirados Árabes Unidos por sua orientação e apoio a esta aquisição histórica, que será uma das mais significativas do setor neste ano. Integrar a Noatum na nossa rede de negócios adicionará escala e novas camadas de especialização, apoiando nossas ambições mundiais e nossa contribuição para a diversificação econômica nos Emirados Árabes Unidos. A Noatum opera um modelo de negócios de ativos leve com uma alta taxa de conversão de caixa e fará uma contribuição imediata para nossas finanças, ao mesmo tempo em que nos posiciona para a expansão internacional. Vamos aproveitar a aquisição da Noatum para criar uma marca de logística internacionalmente forte, com raízes profundas nesta região".

A Rothschild & Co atuou como consultora financeira e a A&O como consultora jurídica, enquanto a Bain & Co concluiu a diligência prévia comercial e a PwC a diligência prévia financeira e tributária para o AD Ports Group nesta transação.

