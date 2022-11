Wall Street fecha ligeiramente em baixa

A bolsa de Nova York fechou ligeiramente em baixa nesta quinta-feira (17), sem impulso após declarações de diretores da Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) que elevaram as taxas dos títulos do Tesouro.

O índice Dow Jones teve uma leve queda de 0,02%, indo a 33.546,32 pontos, enquanto o Nasdaq perdeu 0,35% e foi a 11.149,96 unidades e o S&P 500, 0,31%, caindo a 3.946,62.

No mercado de títulos do Tesouro, os rendimentos daqueles de 10 anos subiram 3,77%, em comparação aos 3,69% de quarta-feira, o que pressionou a baixa das ações no começo do dia.

"Essa inquietação do mercado se atenuou depois e os investidores focaram nas empresas que tiveram melhores resultados", como as lojas Macy's e o grupo de tecnologia Cisco, afirmou Art Hogan, estrategista da B. Riley Wealth Management.

"Parece que encontramos uma resistência técnica, principalmente para o S&P 500, que fechou abaixo de 4.000 pontos por vários dias, e não temos um catalisador para subir mais", acrescentou.

Vários indicadores mostraram nesta quinta uma desaceleração da atividade econômica.

