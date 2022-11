Comunicado do Business Wire :VOOPOO

Em uma temporada repleta de paixão pelo esporte, pessoas de todo o mundo ficaram entusiasmadas com o movimento. VOOPOO, uma marca gigante de vape que insiste em estar centrada no cliente e defende um estilo de vida saudável e inovação, inicia a atividade oficial denominada VOOPOO Infinity Go Go Go em seu website oficial para despertar o espírito de esportivo dos vapers.

Anteriormente, a VOOPOO deu um visual especial ao seu principal produto com o lançamento da série ARGUS Limited Edition, ARGUS MT, ARGUS XT, ARGUS GT II, ARGUS POD, e ARGUS PRO. A campanha VOOPOO Infinity Go Go Go, lançada na mesma época, atraiu a atenção de muitos fãs e vapers desde o seu lançamento.

Faça a sua arte e apoie a sua equipe favorita, e ganhe um prêmio de 5 mil dólares!

Em 23 de novembro , a VOOPOO realizará oficialmente a segunda fase do VOOPOO Infinity Go Go Go no seu site oficial.

Na página de atividades publicada, ficamos surpresos ao descobrir que a VOOPOO também esconde um enorme benefício, ou seja, ou seja, um grande prêmio de 5 mil dólares. De acordo com as informações oficiais, podemos descobrir que este será um concurso de faça-você-mesmo, que pode estar relacionado com a criação de seus produtos favoritos. Acesse a página de atividades VOOPOO Infinity Go Go Go procure o aviso das informações relevantes desta atividade. Quem ganhará o grande prêmio de 5 mil dólares?

A VOOPOO integra a paixão esportivas como "inovação", "persistência" e "fusão", que ateande aos valores da própria marca VOOPOO nesta atividade, proporcionando aos seus usuários e fãs, até mesmo ao setor, as noções de que um estilo de vida saudável é a base do desenvolvimento individual e a inovação infinita muda o futuro. Para mais informações detalhadas sobre as regras do concurso e as opções de premiação, acesse a página de atividades VOOPOO Infinity Go Go Go em 23 de Novembro.

Sobre a VOOPOO

VOOPOO foi fundada em 2017 e cresceu com rapidez por meio de seus produtos DRAG, que foram amplamente aclamados em todo o mundo em um curto período de tempo. Como uma empresa de alta tecnologia com P&D, design, fabricação e marca, a VOOPOO tem quatro grande séries de produtos: ARGUS, DRAG, VINCI e V. Atualmente, a VOOPOO está presente em mais de 70 países na América do Norte, Europa e Ásia.

Contato

Nical Zhang Gerente de Relações Públicas Nical.zhang@voopootech.com

