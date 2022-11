Daniel Alves, Modric, Pepe e Talavera encabeçam clube dos veteranos no Catar

Abram passagem para o clube dos 37: lendas com uma imensa lista de títulos ou nomes quase desconhecidos, alguns veteranos com mais de 37 anos vão ao Catar para disputar sua última Copa do Mundo.

Ao lado do zagueiro do Chelsea Thiago Silva (38 anos), o "interminável" lateral Daniel Alves (39) fará parte da Seleção Brasileira no Catar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Depois de um breve retorno ao Barcelona entre dezembro de 2021 e julho deste ano, o jogador com mais títulos no mundo (45) atravessou novamente o Atlântico para chegar ao Pumas do México.

Seus últimos títulos não estão tão distantes: o Campeonato Paulista pelo São Paulo e a medalha de ouro pela Seleção nos Jogos Olímpicos de Tóquio, ambos em 2021. No Catar, ele pode acrescentar a mais importante de todas as conquistas em sua galeria de troféus.

Em Portugal não é só o astro Cristiano Ronaldo (37 anos) que aumenta a média de idade da seleção: o incansável zagueiro Pepe, tricampeão da Liga dos Campeões pelo Real Madrid e agora capitão do Porto, conseguiu uma vaga na lista do técnico Fernando Santos.

Aos 39 anos, Pepe ficou fora por uma lesão no joelho entre o final de setembro e o início de novembro, mas se recuperou a tempo de estar no Catar.

Ele é o terceiro jogador que mais vezes vestiu a camisa de Portugal, com 128 jogos, um a mais que o lendário Luís Figo, mas seis atrás de 'CR7'.

Depois do vice-campeonato em 2018, o meia do Real Madrid Luka Modric volta com a braçadeira de capitão à seleção croata para tentar uma nova surpresa.

Brilhante na última temporada apesar de sua idade avançada, Modric continua formando com o alemão Toni Kroos um dos melhores meios de campo do mundo.

Sua colaboração foi crucial para o Real Madrid conquistar pela 14ª vez a Liga dos Campeões.

Junto com o mexicano Guillermo Ochoa (37 anos), que disputará sua quinta Copa do Mundo, e o alemão Manuel Neuer (36), o francês Steve Mandanda (37) será um dos goleiros veteranos presentes no Catar.

Mandanda não vai tirar a vaga de Hugo Lloris, capitão dos 'Bleus' desde 2011, mas estará no banco e exercerá um papel importante no grupo da seleção francesa.

O mais veterano de todos: à sombra de Ochoa, o goleiro mexicano Alfredo Talavera, que completou 40 anos no dia 18 de setembro, será o jogador mais velho no Catar. Ex-companheiro de Daniel Alves no Pumas, ele se transferiu em julho ao FC Juárez.

Na estreia do México no Mundial, em 22 de novembro contra a Polônia, Tavarela terá exatamente 40 anos, dois meses e quatro dias... E apesar disso continuará longe do recorde do goleiro egípcio Essam El-Hadary, que se tornou em 25 de junho de 2018 o jogador mais velho a disputar um jogo de Copa do Mundo, com 45 anos, cinco meses e dez dias.

O jogador de linha mais velho a disputar um jogo de Copa continua sendo o atacante camaronês Roger Milla, que tinha 42 anos, um mês e oito dias em seu último Mundial, em 1994, nos Estados Unidos.

No Catar, o jogador de campo mais veterano será o canadense Atiba Hutchinson, de 39 anos, nascido em 8 de fevereiro de 1983, 18 dias antes de Pepe.

pve/gh/psr/cb

Tags