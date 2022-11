Com gastriste, Cristiano Ronaldo está fora do último amistoso de Portugal antes da Copa

O atacante Cristiano Ronaldo não estará disponível para o amistoso de Portugal na quinta-feira contra a Nigéria, o último jogo da equipe antes da Copa do Mundo, devido a uma gastrite, informou o técnico Fernando Santos.

"Ele sofre de gastrite (...) e não vai treinar hoje (quarta-feira) por esse motivo", explicou Santos, considerando que o jogador "certamente não estará pronto" para entrar em campo contra os nigerianos.

A ausência nos treinos marcados para esta quarta-feira ocorre após o português, que tem poucos minutos de jogo pelo Manchester United, aproveitar a pausa internacional para acertar contas pendentes com seu atual clube.

Em uma entrevista polêmica publicada por um jornal britânico no domingo (13), Cristiano afirma que se sentiu "traído" pelos dirigentes do United e pelo treinador Erik ten Hag, alegando que ambos queriam forçar sua saída do clube.

"Este assunto não tem nada a ver conosco e com a seleção", disse Santos em coletiva de imprensa quando perguntado sobre o impacto das declarações no vestiário de Portugal.

"É uma entrevista que diz respeito a ele e é muito pessoal, todos temos que respeitar", completou o treinador, destacando que o atacante não mencionou o time português em sua entrevista.

Portugal fará sua estreia no Mundial no dia 24 de novembro contra Gana, antes de enfrentar Uruguai e Coreia do Sul pelo Grupo H.

