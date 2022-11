Comunicado do Business Wire :Quectel Wireless Solutions

A Quectel Wireless Solutions, fornecedora mundial de soluções de IoT, anunciou hoje o lançamento de seu novo módulo AG18, um da próxima geração de módulos Cellular Vehicle-to-Everything (C-V2X). Com comunicação direta PC5, o módulo permite que os veículos se comuniquem efetivamente entre si e com o entorno, garantindo maior segurança e eficiência no trânsito.

O AG18 suporta comunicações veículo-veículo (V2V), veículo-infraestrutura (V2I) e veículo-pedestre (V2P) na banda unificada do sistema de transporte inteligente (ITS) de 5,9 GHz sem a necessidade de (U)SIM, assinatura de celular ou assistência de rede.

Além dos recursos superiores de comunicação C-V2X, o módulo AG18 apresenta opções flexíveis de serviço de posicionamento, incluindo GNSS de dupla frequência L1+L5, tecnologias Qualcomm Dead Reckoning (QDR3) e PPE (RTK) de alta precisão, garantindo que as fabricantes mundiais de automóveis e os fornecedores de Nível 1 possam aproveitar a tecnologia de localização apropriada para seus requisitos de aplicação.

"O C-V2X foi aceito mundialmente como uma tecnologia central para suportar ADAS de alto nível e direção autônoma. O módulo AG18 permitirá a implementação comercial em larga escala do C-V2X no mundo inteiro", disse Norbert Muhrer, presidente e CSO da Quectel. "Ele fornece comunicação direta PC5 e recursos de posicionamento melhorados, reduzindo significativamente o custo total de construção. O AG18 já foi reconhecido por várias marcas de automóveis conhecidas e foi selecionado para aplicações automotivas fundamentais em seus veículos de próxima geração."

Baseado no chipset Qualcomm SA415M com qualificação AEC-Q100, o AG18 está em conformidade com o sistema internacional de gestão de qualidade automotiva IATF 16949:2016. Ele foi projetado para uso em ambientes extremamente agressivos e oferece desempenho superior de proteção ESD/EMI.

O AG18 é compatível pino a pino com o módulo AG15 C-V2X da geração anterior da Quectel, permitindo que os dispositivos existentes dos fabricantes originais para clientes migrem e atualizem sem problemas por meio de uma substituição simples que reduzirá bastante o custo do projeto e o tempo de desenvolvimento. Além disso, o AG18 inclui várias interfaces, incluindo PCIe, USB 3.0/2.0, SPI, I2C, UART, GPIO, ADC e 1pps, permitindo que os clientes desenvolvam uma grande variedade de aplicações, incluindo Telematics Control Unit (TCU), Telematics BOX (T-BOX), Virtual Box (V-BOX) e Roadside Unit (RSU).

Como fornecedora mundial de soluções automotivas, a Quectel desenvolveu um excelente portfólio C-V2X para aplicações automotivas, incluindo o módulo AG18/AG15 C-V2X, o módulo AG215S C-V2X AP, a série AG52xR de LTE-A + módulos C-V2X, bem como a série AG55xQ de módulos 5G + C-V2X, que garante a continuidade tecnológica para futuros planos de clientes para veículos inteligentes e sistemas de transporte.

Juntamente com os módulos C-V2X, a Quectel também oferece uma série de antenas C-V2X de alto desempenho, já em uso no mercado de carros autônomos. A antena C-V2X pode ser montada na parte superior dos para-brisas dianteiro e traseiro do veículo ou escondida dentro da antena da barbatana de tubarão. Além disso, a antena C-V2X da Quectel pode obter compensação bidirecional para perda de sinal da antena, proporcionando ótimo desempenho mesmo quando o comprimento do cabo for superior a quatro metros.

O módulo AG18 C-V2X estará em exibição na "electronica 2022" em Munique, no Pavilhão B5 estande 248, de 15 a 18 de novembro de 2022. As amostras de engenharia já estão disponíveis.

Sobre a Quectel

A paixão da Quectel por um mundo mais inteligente nos leva a acelerar a inovação em IoT. Uma organização altamente centrada no cliente, somos um fornecedor global de soluções de IoT com suporte e serviços excelentes. Nossa crescente equipe global de mais de 4 mil profissionais define o ritmo da inovação em módulos de celular, GNSS, Wi-Fi e Bluetooth®, antenas e conectividade IoT. Com escritórios e suporte no mundo inteiro, nossa liderança internacional é dedicada ao avanço da IoT e ajuda a construir um mundo mais inteligente.

Mais informações em: www.quectel.com, LinkedIn, Facebook e Twitter.

Phil Rawcliffe, media@quectel.com

