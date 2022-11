Comunicado do Business Wire :Amazon.com, Inc.

Hoje, os editores de livros da Amazon anunciaram suas seleções para os Melhores Livros de 2022, indicando a novela de Gabrielle Zevin, Amanhã, amanhã, e ainda outro amanhã, como o Melhor Livro do Ano. A lista anual é escolhida a dedo por uma equipe de editores que todos os anos leem milhares de livros e compartilham suas recomendações no Amazon Book Review para ajudar os clientes a encontrarem a sua próxima grande leitura. Apresentando os 100 melhores livros publicados este ano, as seleções dos editores também dividem os 20 melhores livros em categorias populares que incluem mistério, memórias, romance, livros infantis (por idade), história, culinários e muito mais. Para explorar a lista completa de Melhores Livros de 2022, acesse amazon.com/bestbooks2022.

"Tivemos uma supersafra de livros fantásticos de onde escolher este ano", disse Sarah Gelman, diretora editorial na Amazon Books. "Mas, conseguir que nossa apaixonada (leia-se: obstinada!) equipe de editores concordasse em escolher uma obra que realmente fosse a favorita era quase um milagre. Amanhã, amanhã, e ainda outro amanhã é esse milagre - um livro simplesmente perfeito sobre as complexidades dos relacionamentos humanos, a importância da conexão humana, a inocência e o otimismo da juventude, nossa jornada com a tecnologia e muitas outras nuances do amor."

Amanhã, amanhã, e ainda outro amanhã ressoa com os leitores também. Uma das citações mais frequentemente destacada por leitores do Kindle é: "O que é um jogo?", disse Marx. "É o amanhã, amanhã, e ainda outro amanhã. É a possibilidade do renascimento infinito, da redenção infinita. A ideia de que se continuar jogando, poderá vencer. Nenhuma perda é permanente, porque nunca nada é permanente."

"Eu me apaixonei por muitos livros este ano, por isso, foi uma honra inesperada que o meu livro Amanhã, amanhã, e ainda outro amanhã fosse selecionado como o Melhor Livro do Ano da Amazon", disse Zevin. "Que época notável para ser um escritor e leitor!"

"O otimismo de uma nova geração está no cerne de nossas histórias favoritas deste ano, não só em Amanhã, amanhã, e ainda outro amanhã, mas também em Solito, Demon Copperhead, Our Missing Hearts e Estou feliz que minha mãe morreu", disse Gelman. "Também estamos vendo o poder da conexão e do amor platônico sendo descritos nas páginas de outras escolhas, como Memphis, Remarkably Bright Creaturese Now is Not the Time to Panic."

As 10 principais escolhas dos editores de livros da Amazon de 2022, conforme descrito pelos editores, são:

-- Amanhã, amanhã, e ainda outro amanhã de Gabrielle Zevin: "Após ler avidamente este romance, você se sentirá cheio de energia, com o coração repleto e a sensação de que este é um dos melhores livros sobre amizade - em toda a sua glória e complexidade confusas - que já leu, e é por isso que o nomeamos como o Melhor Livro de 2022. A Gabrielle Zevin escreveu um livro perfeito para este momento, quando a conexão é o que desejamos e a esperança é o que precisamos". - Al Woodworth, editor da Amazon

-- Solito: A Memoir de Javier Zamora: "Neil Gaiman uma vez disse: "A ficção nos dá empatia... nos proporciona o dom de ver o mundo através dos olhos [de outras pessoas]". Solito é uma dessas raras leituras de não ficção que consegue a mesma coisa e coloca um rosto humano no debate sobre a imigração - o de uma criança de 9 anos que realiza uma viagem angustiante da América do Sul até os Estados Unidos, e a família encontrada que facilita o seu caminho. Um livro de memórias que faz palpitar e expande os nossos corações". - Erin Kodicek, editor da Amazon

-- Stolen Focus: Why You Can't Pay Attention-and How to Think Deeply Again de Johann Hari: "É impossível parar de falar sobre o Stolen Focus. É vital e fascinante ao examinar por que nos, como indivíduos e coletividade, perdemos nossa capacidade de atenção. Basta dizer que, a desintoxicação tecnológica de três meses de Hari e suas descobertas farão que você imediatamente pare de navegar na Internet, pare de pensar em slogans e em 280 caracteres e se envolva autenticamente no pensamento sustentado para que possamos enfrentar questões globais como pobreza, racismo e mudanças climáticas. Profundamente satisfatório e afirmativo e cheio de momentos iluminados, este é um livro que todos deveriam ler". - Al Woodworth, editor da Amazon

-- Conto de fadas de Stephen King: "Charlie Reade de Conto de fadas se une às fileiras dos melhores personagens de King, e a história que ele conta, a de um vizinho rabugento com segredos perigosos, um mundo paralelo governado por um monstro indescritível, um gigante comedor de crianças e um cachorro que viveu mais de uma vida, é simplesmente maravilhosa. Conto de fadas é um livro de fantasia, amadurecimento, amizade e aventura - é sobre o bem contra o mal, um menino e seu cachorro em uma busca cheia de perigos; é Stephen King fazendo que faz de melhor: despertar nossa imaginação". - Seira Wilson, editora da Amazon

-- Horse de Geraldine Brooks: "Um dos melhores romances americanos que lemos em anos. Ele salta para trás e para frente no tempo para contar uma história sobre raça e liberdade, cavalos e arte, e a linhagem não apenas de ancestrais, mas também de ações. De Kentucky a Nova Orleans, de 1850 até os dias atuais, Brooks, uma ganhadora do prêmio Pulitzer, tece uma história centrada em um dos puros-sangues mais rápidos da história e do tratador negro que catapultou Lexington para a fama. Um épico americano de tirar o fôlego". - Al Woodworth, editor da Amazon

-- Carrie Soto está de volta de Taylor Jenkins Reid: "Nos deleitamos com a energia vibrante de CarrieSoto. Taylor Jenkins Reid, autora dos aclamados Daisy Jones e Evelyn Hugo, escreveu outro livro empolgante que fará você consumi-lo em apenas um dia. Soto é uma ex-campeã de tênis que volta a jogar para defender o seu título. Ela não pede desculpas, é ambiciosa e está disposta a colocar tudo em risco. Esta é uma história de um coração generoso, sobre o seu relacionamento com o seu pai, assumir riscos e permanecer de pé com coragem em um mundo que não quer necessariamente ver mulheres fortes alcançar o sucesso". - Lindsay Powers, editora da Amazon

-- Demon Copperhead de Barbara Kingsolver: "Neste romance hipnotizante, Kingsolver discorre sobre os gritos negligenciados dos Apalaches para contar uma história perspicaz e aguçada sobre um menino chamado Demon Copperhead. Nascido em uma situação sem esperança, Demon enfrenta a fome, a crueldade e uma onda de vício em seu pequeno condado, mas nunca perde o seu amor pelo lugar que o reivindica como seu. Com a narração comovente desse garoto gentil, conflitante e espirituoso, Kingsolver dá voz a um lugar e seu povo onde a beleza, o desespero e a resiliência colidem". - Seira Wilson, editora da Amazon

-- Our Missing Hearts de Celeste Ng: "Celeste Ng entra para a nossa lista de Melhores Livros do Ano pela terceira vez com sua história mais emocionante até agora. Uma mãe desaparece misteriosamente em meio a um movimento nacionalista que parece assustadoramente próximo da realidade - lançando seu jovem filho em uma corajosa busca para encontrá-la, auxiliado por heróis do cotidiano em lugares inesperados. A prosa flui enquanto as peças se encaixam. Esta é a ficção como revolução, servindo como um aviso, um conto de fadas distópico e um thriller de suspense com momentos de esperança que nos animaram enquanto líamos o livro". - Lindsay Powers, editora da Amazon

-- The Escape Artist: The Man Who Broke Out of Auschwitz to Warn the World de Jonathan Freedland: "Esta é a história verdadeira de uma das poucas pessoas que escaparam de Auschwitz, mas isso só toca no assunto deste livro. Rudolf Vrba estava determinado a contar ao mundo sobre as atrocidades que testemunhou nos campos de concentração, mas uma grande parte do mundo não estava pronto para ouvir sua história. O autor, Jonathan Freedland, descreve um retrato vivo e comovente do que Vrba experimentou, durante e após a guerra. Vrba foi, com certeza, um herói, mas também era humano. Esta é uma história esquecida que você não vai esquecer tão cedo". - Chris Schluep, editor da Amazon

-- Cidade em chamas de Don Winslow: "Don Winslow (trilogia Power of the Dog, Broken) é, sem dúvida, um dos melhores escritores de ficção criminal em décadas. E em Cidade em chamas, ele escreveu um dos romances de famílias do crime mais imersivos, de tirar o fôlego e parar o coração desde o Poderoso Chefão. A história é sobre lealdade, amor, fraternidade, família, sobre pertencer, traição e sobrevivência. Mas não importa quão épicos sejam seus temas, é o olho de Winslow para os pequenos detalhes pessoais que gravarão esses personagens em seu coração e em sua memória". - Vannessa Cronin, editora da Amazon

A escolha dos editores de livros da Amazon de Melhor Livro Infantil de 2022 é: The Door of No Returnby Kwame Alexander. Seira Wilson, editora da Amazon, compartilhou:

"Inspirado na história de Gana, o excepcional romance em verso de Kwame Alexander flui tão facilmente quanto a água que corre pelos sonhos desse jovem protagonista. Imerso na família, na escola e na emoção de uma primeira paixão, o mundo de Kofi vira de cabeça para baixo quando um terrível acidente transforma uma ocasião festiva em um momento cheio de tristeza e raiva - e isso é apenas um vislumbre do que está por vir. The Door of No Return é um trabalho brilhante de contar histórias que o emociona com alegria, medo, tristeza, esperança e amor pelo menino corajoso e resiliente em seu coração."

Os autores dos três principais livros - Gabrielle Zevin, Javier Zamora e Johann Hari - participarão de uma conversa da Amazon Live Author Series em comemoração à seleção de Melhores Livros do Ano em 15 de novembro de 2022, às 9h PDT. Para sintonizar, acesse Amazon Live.

Para obter mais informações sobre os livros apresentados na lista de Melhores Livros do Ano, assim como avaliações perspicazes de novos livros, entrevistas com autores e resumos selecionados manualmente em categorias populares, acesse o Amazon Book Review em www.amazon.com/amazonbookreview. Você também pode seguir as recomendações e conversas dos editores de livros da Amazon @amazonbooks no Facebook, Twitter e Instagram.

