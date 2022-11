Duas pessoas morrem em acidente de trânsito após mau funcionamento em carro Tesla

Um acidente envolvendo um veículo da marca Tesla deixou duas pessoas mortas e três feridas na cidade de Chaozhou, na China. O acidente foi registrado no dia 5 de novembro, por câmeras de segurança, e ganhou milhões de visualizações nas redes sociais. As causas do ocorrido foram atribuídas a uma "pane" no veículo da empresa de Elon Musk. A Tesla se pronunciou na tarde de domingo, 13, afirmando que vai dar assistência à polícia chinesa nas investigações. As informações são do Uol.

As imagens divulgadas mostram o veículo passando em alta velocidade por diversos trechos da cidade até colidir pela última vez e causar uma pequena explosão. No acidente, uma estudante do ensino médio e um motociclista morreram.

Segundo a imprensa local, o motorista, identificado como Zhan, 55, estava estacionando o veículo "Model Y" da empresa quando ele perdeu o controle sozinho, andou em alta velocidade por dois quilômetros, atingiu duas motocicletas e duas bicicletas. Segundo o jornal chinês Jimu News, a polícia local descartou a possibilidade do motorista estar sob efeito de drogas ou álcool. As autoridades não descobriram, porém, o que causou o acidente até o momento.

A publicação disse, ainda, que uma filial da Tesla no país apontou que o carro atingiu velocidade máxima de 150 km/h e que o freio nunca foi acionado pelo motorista, o que foi negado pelo homem. Em nota republicada pela Reuters, a Tesla informou que vai dar assistência às autoridades chinesas na investigação.

"A polícia está buscando a avaliação de uma agência independente para identificar a verdade por trás desse acidente. Vamos prover toda a assistência necessária", disse a empresa, ressaltando o pedido de "cuidado com rumores".

