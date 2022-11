Talibãs proíbem academias e banhos públicos para afegãs

Ginásios e banhos públicos também serão proibidos para as afegãs, disseram autoridades talibãs, neste domingo (13), na esteira do recente anúncio de sua exclusão dos parques e jardins da capital.

"Os espaços esportivos estão fechados às mulheres, porque os seus treinadores são homens e algumas (salas) eram mistas", disse hoje à AFP o porta-voz do Ministério para a Prevenção do Vício e da Promoção da Virtude, Mohammad Akif Sadeq Mohajir.

Ele acrescentou que os "hammams", banhos públicos onde homens e mulheres são tradicionalmente separados, serão proibidos para as mulheres.

"Atualmente, todas as casas têm banheiro e, portanto, não representa nenhum problema para as mulheres", justificou o porta-voz.

Para a estudante universitária Sana, de 23 anos, a explicação é outra: "A principal razão para o fechamento de parques, academias e hammams está na ideologia antimulheres dos talibãs".

"O Afeganistão se tornou hoje uma torre de exclusão para as mulheres. Querem mandar as mulheres para um buraco negro. Hoje, com o fechamento dessas instalações para elas, ficarão encarceradas dentro das quatro paredes de sua casa", denuncia a estudante em conversa com a AFP.

As escolas de ensino médio para meninas estão fechadas e elas são obrigadas a usar o véu integral. Excluídas da maioria dos empregos públicos, as mulheres também não podem viajar sozinhas para fora de sua cidade.

