Garnacho marca nos acréscimos e garante vitória do United sobre o Fulham no Inglês

Um gol de Alejandro Garnacho nos acréscimos garantiu a vitória do Manchester United por 2 a 1 neste domingo sobre o Fulham, na partida que fechou a 16ª rodada do Campeonato Inglês, a última antes da Copa do Mundo.

Os 'Red Devils' precisavam dos três pontos para brigar por uma vaga na zona da Liga dos Campeões e começaram bem o duelo ao abrir o placar com um gol de Christian Eriksen nos 14 minutos do primeiro tempo.

Com chances de sofrer com a 'lei do ex' através de Andreas Pereira e Daniel James, que tiveram passagens pelo clube de Manchester, o time de Erik Ten Hag viu James empatar o placar aos 16 do segundo tempo, apenas dois minutos depois de entrar em campo.

Após uma sucessão de chances criadas para os dois times, Garnacho, que havia substituído Anthony Martial no segundo tempo, encaixou uma tabela com Eriksen, que entregou um belo passe para o jovem argentino marcar o seu primeiro gol na Premier League.

"Ele é muito talentoso e, juntamente com sua capacidade de trabalho, faz a diferença para nós", disse Bruno Fernandes, capitão do Manchester United, quando perguntado sobre Garnacho, que tem apenas 18 anos.

"Estamos muito felizes por ele e sabemos que pode fazer gols e dar assistências. Joga um futebol alegre", acrescentou o português, que no jogo de hoje completou 100 partidas na Premier League.

Com esta vitória, o United alcança os 26 pontos e a quinta colocação, ficando a três de distância da zona de classificação para a Liga dos Campeões e abrindo uma folga para o seu rival Liverpool, em sexto na tabela, com 22 pontos.

No outro jogo deste domingo, o Aston Villa conquistou a segunda vitória seguida com um 2 a 1 sobre o Brighton, resultado que dá uma tranquilidade temporária ao time do técnico Unai Emery, que ocupa a 12ª colocação e busca se afastar da zona de rebaixamento.

O Brighton abriu o placar no primeiro minuto após saída errada do goleiro argentino Emiliano Martínez que seu compatriota Alexis MacAllister aproveitou para marcar.

O Villa não demorou a reagir, aproveitando uma série de erros do Brighton, em sétimo na tabela após um bom início de temporada, mas bem abaixo neste domingo.

Danny Ings empatou de pênalti aos 20 minutos e também fez o gol da virada aos nove do segundo tempo, após uma disputa perdida por Alexis MacAllister para Douglas Luiz.

"Como equipe, estivemos em um nível excelente hoje", disse Danny Ings, artilheiro do Villa. "Nossa coragem e determinação nos levaram ao nosso objetivo", acrescentou.

-- Resultados da 16ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Sábado:

Manchester City - Brentford 1 - 2

AFC Bournemouth - Everton 3 - 0

Liverpool - Southampton 3 - 1

Nottingham - Crystal Palace 1 - 0

Tottenham - Leeds 4 - 3

West Ham - Leicester 0 - 2

Newcastle - Chelsea 1 - 0

Wolverhampton - Arsenal 0 - 2

- Domingo:

Brighton - Aston Villa 1 - 2

Fulham - Manchester United 1 - 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 37 14 12 1 1 33 11 22

2. Manchester City 32 14 10 2 2 40 14 26

3. Newcastle 30 15 8 6 1 29 11 18

4. Tottenham 29 15 9 2 4 31 21 10

5. Manchester United 26 14 8 2 4 20 20 0

6. Liverpool 22 14 6 4 4 28 17 11

7. Brighton 21 14 6 3 5 23 19 4

8. Chelsea 21 14 6 3 5 17 17 0

9. Fulham 19 15 5 4 6 24 26 -2

10. Brentford 19 15 4 7 4 23 25 -2

11. Crystal Palace 19 14 5 4 5 15 18 -3

12. Aston Villa 18 15 5 3 7 16 22 -6

13. Leicester 17 15 5 2 8 25 25 0

14. Bournemouth 16 15 4 4 7 18 32 -14

15. Leeds 15 14 4 3 7 22 26 -4

16. West Ham 14 15 4 2 9 12 17 -5

17. Everton 14 15 3 5 7 11 17 -6

18. Nottingham 13 15 3 4 8 11 30 -19

19. Southampton 12 15 3 3 9 13 27 -14

20. Wolverhampton 10 15 2 4 9 8 24 -16

