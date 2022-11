Técnico Aliou Cissé renova com a seleção de Senegal até 2024

A Federação Senegalesa de Futebol (FSF) anunciou nesta quinta-feira a renovação até 2024 do contrato do técnico de sua seleção, Aliou Cissé, que deve publicar nesta sexta a lista de convocados para a Copa do Mundo do Catar-2022.

"A Federação Senegalesa de Futebol comemora a renovação do contrato do técnico da seleção nacional Aliou Cissé", escreveu a FSF no Twitter.

O técnico levou o Senegal este ano ao título da Copa Africana das Nações e à classificação para o Mundial do Catar-2022 (20 de novembro a 18 de dezembro), onde a seleção africana estará no grupo A, contra o anfitrião Catar, Equador e Holanda.

Aliou Cissé é treinador do 'Leões da Teranga' desde março de 2015.

Essa rara estabilidade no cargo lhe permitiu construir um grupo que progrediu: chegou às quartas de final na Copa das Nações Africanas de 2017, foi vice-campeão desse torneio em 2019 e se sagrou campeão em 2022.

Como jogador, Aliou Cissé perdeu a final da Copa da África em 2002.

O Senegal encara agora com entusiasmo o desafio da Copa do Mundo no Catar, com a lembrança das quartas de final que alcançou no Mundial de 2002.

O anúncio da lista de Cissé nesta sexta-feira é muito aguardado pelo status de estrela nacional Sadio Mané, que se machucou esta semana em um jogo do Bayern de Munique e é dúvida para o torneio do Catar.

