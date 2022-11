Lewandowski lidera lista da Polônia sem surpresas para Copa do Mundo

O técnico da Polônia, Czeslaw Michniewicz, anunciou nesta quinta-feira a lista dos 26 jogadores convocados para o Mundial do Catar-2022, tendo o atacante Robert Lewandowski (Barcelona), como grande estrela, conforme era esperado.

"Escolher a seleção para esta Copa do Mundo é a decisão mais importante da minha vida", disse Michniewicz.

"Nenhum desses 26 jogadores vai lá apenas para curtir a atmosfera. Todos eles têm um nível e valor tão altos que posso confiar em cada um o tempo todo", garantiu ele.

"Entre os goleiros, Wojciech Szczesny (Juventus) é a nossa primeira opção, nada mudou", disse, salientando que a equipe terá apenas três goleiros para poder contar com mais um jogador de campo.

"Não escondo que conversei por muito tempo (sobre a seleção) ontem (quarta-feira) com Robert (Lewandowski), apresentei minha forma de raciocínio a ele. Por respeito ao capitão (da seleção) e a esse grande jogador", explicou Michniewicz.

No Grupo C da Copa do Mundo, a Polônia vai estrear contra o México no dia 22 de novembro. Em seguida enfrenta a Arábia Saudita (26 de novembro) e encerra sua participação na fase de grupos contra a Argentina (30 de novembro).

--- Lista de 26 jogadores da Polônia convocados para a Copa do Mundo:

Goleiros: Wojciech Szczesny (Juventus), Lukasz Skorupski (Bologna), Bartlomiej Dragowski (Spezia)

Defensores: Matty Cash (Aston Villa), Robert Gumny (Augsburg), Bartosz Bereszynski (Sampdoria), Kamil Glik (Benevento), Jan Bednarek (Aston Villa), Jakub Kiwior (Spezia Calcio), Mateusz Wieteska (Clermont Foot 93), Artur Jedrzejczyk (Legia Varsovia), Nicola Zalewski (Roma)

Meio-campistas: Grzegorz Krychowiak (Al-Shabab Rijad), Krystian Bielik (Birmingham City), Damian Szymanski (AEK FC), Piotr Zielinski (SSC Napoli), Sebastian Szymanski (Feyenoord), Szymon Zurkowski (Fiorentina), Jakub Kaminski (Wolfsburg), Przemyslaw Frankowski (Lens), Kamil Grosicki (Pogon Szczecin), Michal Skoras (Lech Poznan)

Atacantes: Robert Lewandowski (Barcelona), Karol Swiderski (Charlotte FC), Arkadiusz Milik (Juventus), Krzysztof Piatek (Salernitana)

