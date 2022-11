Com CR7 como destaque, Portugal anuncia lista de convocados para Copa do Mundo

O treinador da seleção portuguesa, Fernando Santos, anunciou nesta quinta-feira a sua lista de 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2022, sem surpresas e com o veterano Cristiano Ronaldo como protagonista.

Aos 37 anos, o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro continua sendo a referência de Portugal. É também o jogador mais experiente do setor ofensivo português, onde ocorreu uma mudança de gerações, com as chegadas de Rafael Leão (23 anos, Milan) e Gonçalo Ramos (21 anos, Benfica).

Apesar da falta de minutos nesta temporada pelo Manchester United, onde não joga tanto quanto gostaria, CR7 continua a ser essencial para Fernando Santos, que sonha repetir no Catar o sucesso da Euro-2016, em que Portugal foi campeão.

"Uma vez mais, prontos para elevar bem alto o nome de Portugal! São 26 os nomes na lista do Mister Fernando Santos, mas estamos todos convocados! Força Portugal!", escreveu Cristiano Ronaldo no Twitter.

Outro veterano, o zagueiro Pepe, que durante muito tempo foi dúvida devido a uma lesão no joelho, estará na Copa do Mundo aos 39 anos. Ele voltou aos treinos com o Porto, depois de ter ficado afastado desde o início de outubro.

Para dar um ar fresco ao núcleo da sua defesa, Fernando Santos decidiu convocar pela primeira vez o jovem Antonio Silva (19 anos), revelação do Benfica.

Lesionado na panturrilha, o atacante do Liverpool Diogo Jota não foi convocado.

Com 146 convocações, segundo maior número da história de Portugal (atrás de Cristiano Ronaldo), João Moutinho não foi convocado para o Mundial. Aos 36 anos, ele 'paga' por um mau começo de temporada com o Wolverhampton, penúltimo colocado na Premier League.

O atacante João Félix (Atlético de Madrid) foi incluído na lista, o que não ocorreu com Renato Sanches (Paris Saint-Germain), reserva e enfrentando várias lesões nesta temporada.

Portugal está no grupo H da Copa do Mundo de 2022, que será disputada no Catar de 20 de novembro a 18 de dezembro. Seus adversários nessa chave serão Gana, Uruguai e Coreia do Sul.

Antes do torneio, Portugal fará um amistoso preparatório contra a Nigéria.

--- Lista de 26 jogadores convocados por Portugal para Copa do Mundo de 2022:

Goleiros (3): Diogo Costa (Porto), Rui Patrício (Roma/ITA), José Sá (Wolverhampton/ING)

Defensores (8): Diogo Dalot (Manchester United/ING), João Cancelo (Manchester City/ING), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain/FRA), Pepe (Porto), Ruben Dias (Manchester City (ING), Antonio Silva (Benfica), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain/FRA), Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund/GER)

Meio-campistas (8): Ruben Neves (Wolverhampton/ING), João Palhinha (Fulham/ING), William Carvalho (Betis/ESP), Bruno Fernandes (Manchester United/ING), Vitinha (Paris Saint-Germain/FRA), Otávio (Porto), João Mario (Benfica), Matheus Nunes (Wolverhampton/ING).

Atacantes (7): Bernardo Silva (Manchester City/ING), Rafael Leão (Milan/ITA), João Félix (Atlético de Madrid/ESP), Ricardo Horta (SC Braga), Gonçalo Ramos (Benfica), Cristiano Ronaldo (Manchester United/ING), André Silva (RB Leipzig/ALE)

