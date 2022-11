Ano de 2022 vai bater recorde de emissões de CO2 com origem fóssil, segundo estudo

As emissões de CO2 resultantes do consumo de energias fósseis - petróleo, gás e carvão - vão bater um novo recorde em 2022, segundo um novo estudo que será publicano nesta sexta-feira (23) durante a COP27, no Egito.

As emissões totais deste gás de efeito estufa, inclusive os procedentes de desmatamento, vão alcançar 40,6 bilhões de toneladas, logo abaixo do nível recorde de 2019, segundo as primeiras projeções para 2022, feitas pelos cientistas do projeto Global Carbon.

