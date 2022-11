Alemanha inclui Mario Götze em lista de convocados para Copa do Mundo, após 5 anos de ausência

O meio-campista Mario Götze, que marcou o gol do título na prorrogação da final da Copa do Mundo de 2014 contra a Argentina (1-0), foi incluído nesta quinta-feira pelo técnico da Alemanha, Hansi Flick, na lista de convocados para disputar o Mundial do Catar (20 de novembro a 18 de dezembro).

"Herói do Rio" em 2014 para todos os alemães, Götze não era convocado para a seleção desde o distante 14 de novembro de 2017, no empate em um amistoso contra a França (2-2).

O meio-campista do Eintracht Frankfurt está na lista dos 26 jogadores convocados por Flick, assim como Thomas Müller, Manuel Neuer e Matthias Ginter, os quatro remanescentes do título no Brasil há oito anos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O meia do Real Madrid Toni Kroos, outro dos heróis de 2014, anunciou em julho passado sua aposentadoria da seleção alemã, após a Eurocopa.

Flick convocou três goleiros, incluindo Manuel Neuer, totalmente recuperado da lesão no ombro esquerdo que o tirou de campo por quatro semanas em outubro, que disputará sua quarta Copa do Mundo depois de 2010, 2014 e 2018.

No ataque, com o desfalque do atacante da Nationalmannschaft Timo Werner, lesionado há oito dias, Hansi Flick convocou Niclas Füllkrug, de quase 30 anos, do Werder Bremen, e o jovem de 17 anos Youssoufa Moukoko, do Borussia Dortmund, o mais jovem jogador alemão convocado para um Mundial.

Füllkrug vem fazendo uma ótima primeira parte da temporada. É o vice-artilheiro da Bundesliga atrás do francês Christopher Nkunku, enquanto Moukoko, natural da cidade camaronesa de Yaoundé e que comemorará seu 18º aniversário no dia da partida de abertura da Copa do Mundo entre Equador e Qatar, tem brilhado com a camisa do Dortmund.

Entre os grandes ausentes, além de Werner, que passou por uma cirurgia no tornozelo esquerdo, Marco Reus não se recuperou totalmente da lesão de meados de setembro e perderá uma segunda Copa do Mundo após 2014 devido a lesão. Já o zagueiro do Dortmund Mats Hummels não foi incluído na lista por decisão de Flick.

Campeã mundial em 2014, a Alemanha busca sua quinta estrela na Copa do Mundo de 2022. Para a surpresa de todos, a tradicionalíssima equipe foi eliminada prematuramente na Copa do Mundo de 2018 na Rússia, na primeira rodada, e nas oitavas de final contra a Inglaterra na Euro-2020 (disputada em 2021).

Vencedor da Liga dos Campeões com o Bayern de Munique, Hansi Flick se prepara para disputar o seu primeiro grande torneio com a seleção alemã, depois de suceder Joachim Löw no verão europeu de 2021, depois de ter sido o assistente em oito anos desde o outono de 2006 até o tetracampeonato mundial em 2014.

--- Lista de convocados da Alemanha para Copa do Mundo do Catar:

Goleiros (3): Manuel Neuer (Bayern de Munique/ALE), Marc-André ter Stegen (Barcelona/ESP), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt/ALE)

Defensores (9): Armel Bella Kotchap (Southampton/ING), Matthias Ginter (Freiburg/ALE), Christian Günter (Freiburg/ALE), Thilo Kehrer (West Ham/ING), Lukas Klostermann (RB Leipzig/ALE), David Raum (RB Leipzig/ALE), Antonio Rüdiger (Real Madrid/ESP), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund/ALE), Niklas Süle (Borussia Dortmund/ALE)

Meio-campistas (8): Julian Brandt (Borussia Dortmund/ALE), Leon Goretzka (Bayern de Munique/ALE), Mario Götze (Eintracht Frankfurt/ALE), Ilkay Gündogan (Manchester City/ING), Kai Havertz (Chelsea/ING), Joshua Kimmich (Bayern de Munique/ALE), Jamal Musiala (Bayern de Munique/ALE), Thomas Müller (Bayern de Munique/ALE).

Atacantes (6): Karim Adeyemi (Borussia Dortmund/ALE), Niclas Füllkrug (Werder Bremen/ALE), Serge Gnabry (Bayern de Munique/ALE), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach/ALE), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund/ALE), Leroy Sané (Bayern de Munique/ALE)

tba/gk/gr-psr/aam

Tags