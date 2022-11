Musk elimina selo 'Oficial' do Twitter pouco depois de lançá-lo

O Twitter começou a implementar nesta quarta-feira (9), mas logo desistiu, um novo selo cinza intitulado "Oficial" para contas de alto perfil, em meio à reestruturação da plataforma desde sua compra pelo bilionário Elon Musk.

"Acabo de eliminá-lo", tuitou Musk poucas horas depois da adição do novo selo a contas do governo, grandes empresas e veículos de comunicação.

"Observem que o Twitter fará muitas coisas estúpidas nos próximos meses. Vamos manter o que funciona e mudar o que não funciona", acrescentou o homem mais rico do mundo para explicar o ocorrido.

Essa mudança repentina provocará um escrutínio ainda maior dos planos de Musk para a rede social. Na semana passada, ele demitiu milhares de funcionários e provocou uma grande queda no gasto dos anunciantes, que desconfiam dos novos rumos da plataforma.

A fracassada implementação do "Oficial" ocorre antes da introdução anunciada de um modelo de assinatura em que o famoso selo azul do Twitter, que certifica a autenticidade de uma conta, estaria disponível por uma taxa de 7,99 dólares.

Essa etiqueta tem sido até então o indicador de verificação de um perfil e surgiram dúvidas sobre se figuras públicas e meios de comunicação pagariam por ela. O novo selo cinza era visto por muitos como uma solução para resolver isso.

Sua implantação teve início nesta quarta e o "Oficial" foi incluído em contas de empresas como Apple e BMW, e entidades públicas como a Casa Branca, além de grandes jornais e emissoras.

Também foram oficializadas pelo Twitter as contas da agência de notícias AFP em francês, inglês e espanhol, assim como as da congressista americana Alexandria Ocasio-Cortez, do papa Francisco e do rapper Kanye West.

No entanto, o selo durou apenas algumas horas.

O próprio Musk, que completou sua aquisição da rede social por 44 bilhões de dólares há duas semanas, não recebeu o "Oficial" em seu perfil, seguido por mais de 115 milhões de usuários.

