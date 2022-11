EUA anuncia lista de convocados para Copa do Catar com Pulisic e sem o goleiro Steffen

O goleiro do Manchester City, Zack Steffen, foi a surpresa nesta quarta-feira ao ficar de fora da lista de 26 jogadores convocados da seleção dos Estados Unidos para a Copa do Mundo de 2022 no Catar.

Steffen, emprestado ao Middlesbrough da segunda divisão inglesa nesta temporada para garantir mais tempo de jogo antes do Mundial, há muito era considerado um dos goleiros de confiança do técnico americano Gregg Berhalter.

No entanto, o jogador de 27 anos ficou de fora dos planos de Berhalter para o torneio no Catar, onde os Estados Unidos estão no Grupo B juntamente com País de Gales, Inglaterra e Irã.

O goleiro reserva do Arsenal Matt Turner, Ethan Horvath (Luton Town) e Sean Johnson (NY City/MLS) foram os três selecionados.

Os Estados Unidos colocam em campo uma equipe composta por jogadores que atuam na Europa, como Christian Pulisic (Chelsea), Brenden Aaronson (Leeds) e Sergiño Dest (AC Milan).

A equipe americana inicia sua campanha na Copa do Mundo em 21 de novembro contra o País de Gales. Em seguida, enfrentará a Inglaterra (25/11) e encerrará a primeira fase contra o Irã (29/11).

--- Lista de convocados dos Estados Unidos para a Copa do Mundo do Catar-2022:

Goleiros: Ethan Horvath (Luton Town/ING), Matt Turner (Arsenal/ING), Sean Johnson (New York City FC).

Defensores: Tim Ream (Fulham/ING), Sergiño Dest (Milan/ITA), Antonee Robinson (Fulham/ING), Cameron Carter-Vickers (Celtic/SCO), Walker Zimmerman (Nashville), DeAndre Yedlin (Inter Miami), Shaq Moore (Nashville SC), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach/ALE), Aaron Long (New York Red Bulls).

Meio-campistas: Brenden Aaronson (Leeds United/ING), Kellyn Acosta (Los Angeles FC), Tyler Adams (Leeds United/ING), Luca de la Torre (Celta Vigo/ESP), Weston McKennie (Juventus/ITA), Yunus Musah (Valencia/ESP), Cristian Roldán (Seattle Sounders).

Atacantes: Jesus Ferreira (Dallas), Jordan Morris (Seattle Sounders), Christian Pulisic (Chelsea/ING), Gio Reyna (Borussia Dortmund/ALE), Josh Sargent (Norwich/ING), Timothy Weah (Lille/FRA), Haji Wright (Antalyaspor/TUR).

