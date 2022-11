Comunicado do Business Wire :ACI Worldwide

A expectativa é deum final de ano movimentado* para o comércio, com um aumento previsto de 15% nas transações globais de e-commerce entre outubro e dezembro de 2022 (comparado com o mesmo período do ano anterior), de acordo com a análise de dados de milhões de transações de comércio eletrônico realizadas pela ACI Worldwide (NASDAQ: ACIW), empresa lider global em softwares de pagamento digital em tempo real. As expectativas de gastos refletem que o otimismo do consumidor se mantém forte, apesar das pressões inflacionárias e de limitação de estoque, e superou as previsões do ano passado para o mesmo período (14%).

ACI Worldwide: eCommerce Predictions for Holiday Season 2022 vs. 2021

"Os consumidores estão levementeotimistas com as compras da temporada de Natal, mas neste ano existe uma maior preocupação com os preços diante da inflação e da incerteza econômica", disse Basant Singh, Diretor Comercial da ACI Worldwide. "Estamos vendo os compradores gastarem mais em experiências do que em itens físicos, pois a demanda reprimida por viagens, eventos e shows continua forte após a Covid-19."

A área de inteligência de comércio eletrônico da ACI relata que os principais setores que vão impulsionar o crescimento durante a época de fim de ano de 2022 serão: jogos eletrônicos (34%), viagens e passagens aéreas(29%), telecomunicações (18%), artigos para casa (13%) e itens de moda (7%).

Pagamentos móveis aumentam ligeiramente e preferência por carteiras digitais cresce

Os pagamentos móveis devem aumentar 5% durante a temporada de Natal de 2022, em comparação com o mesmo período de 2021, enquanto o ticket médiopor compra **deve crescer 45% (US$ 123), de acordo com a área de inteligência de comércio eletrônico da ACI. Além disso, a previsão é de que as carteiras digitais estejam entre os métodos de pagamento preferidos, com um aumento projetado de 11% nas transações.

O ticket médio para compras na modalidade ""Buy Now Pay Later" (BNPL) deverá crescer 10%. À medida que persiste a limitação de estoque, a ACI prevê uma volta do crescimento da indústria de vale-presente, com um aumento esperado de duas vezes no ticket médio. Além disso, estima-se um aumento de 34% no volume de transações no setor de jogos eletrônicos.

"Os consumidores conhecem melhor as formas de pagamento, como no caso do BNPL, procurando postergar as despesas, dividindo suas compras em pequenas parcelas", continuou Singh. "Além disso, os consumidores estão mostrando uma forte preferência por carteiras digitais como forma de pagamento, pois compram mais on-line e menos nas lojas físicas durante esta época. Os comerciantes devem considerar melhorar a experiência de check out nos pagamentos "BNPL" para pessoas com taxas de aprovação de crédito mais altas. Além disso, é importante garantir uma experiência suave na aceitação de carteiras digitais e uma forte estratégia de prevenção à fraudes."

Com os comerciantes estabelecendo datas limite de envio de mercadoria para a última hora, espera-se que o volume de transações aumente 24% nos modelos envio prioritário, 15% no envio terrestre e 10% no envio express. No entanto, a modalidade de compra on-line com retirada na loja está prevista para subir 9% durante a temporada de Natal de 2022, em comparação com o mesmo período de 2021, já que os consumidores consideram essa alternativa para não ter que pagar o frete. "Com a inflação elevando os custos de envio, podemos esperar que os compradores se voltem para outros canais de entrega, como "retirada em loja", para reduzir suas despesas", concluiu Singh.

Fraudadores visam itens de alto valor

De acordo com os dados da ACI, o volume de fraudes amigáveis aumentou 22% e o valor médio das transações cresceu 39% de janeiro a setembro de 2022, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Os dados também mostram que a fraude de aquisição de contas dobrou no mesmo período, em comparação com 2021.

"Estamos vendo um aumento significativo no valor médio de compra das fraudes amigáveis, indicando que os fraudadores estão visando itens de alto valor, como eletrônicos e viagens", afirmou Erika Dietrich, Chefe de Gerenciamento de Fraude e Análise de Pagamentos da ACI Worldwide. "A tendência é que isso continue nesta época de fim de ano e incentivamos os comerciantes e compradores a ficarem atentos. O equilíbrio entre a prevenção de fraude e as estratégias de pagamento dos comerciantes será crucial para proteger todos os pontos de entrada e se adaptar às mudanças nos comportamentos de fraude e nos canais de pagamento ao mesmo tempo."

* Consideramosfim de ano ou temporada de Natal o período de outubro a dezembro.

** O ticket médio de compra se refere ao valor em dólares das transações, comparando o ano passado com este ano, com clientes globais de segmentos semelhantes do varejo.

