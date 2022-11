Benzema não treina com o Real Madrid a 10 dias da Copa do Mundo

O atacante francês Karim Benzema não participou do último treino com o grupo do Real Madrid nesta quarta-feira, a dez dias da Copa do Mundo de 2022, mas sua presença no Catar não está em perigo.

Benzema e o zagueiro alemão Antonio Rüdiger foram os ausentes no coletivo antes do jogo de quinta-feira contra o Cádiz, no Santiago Bernabéu, pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol.

O artilheiro francês continua com dores na coxa esquerda e provavelmente não entrará em campo pelo Real Madrid até o início do Mundial, enquanto Rüdiger sofre com dores no quadril.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O primeiro que está decepcionado com esta situação é Karim, que chega à Copa sem ter tido os minutos que precisava para ter uma boa condição", disse o técnico do time merengue, Carlo Ancelotti.

Desde que recebeu o prêmio Bola de Ouro, em 17 de outubro, Benzema não pôde participar dos jogos contra Sevilla, Girona e Rayo Vallecano pelo Espanhol, nem contra o RB Leipzig pela Liga dos Campeões. Sem ele em campo, o Real Madrid teve duas derrotas, um empate e uma vitória.

"O que incomoda é que Karim não pôde ajudar a equipe com sua qualidade nessas partidas", acrescentou Ancelotti.

O técnico da seleção da França, Didier Deschamps, vai anunciar a lista de convocados para a Copa do Mundo do Catar nesta quarta-feira.

pve/gr/psr/cb

Tags