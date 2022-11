Ataque contra milícia pró-Irã no leste da Síria deixa 14 mortos

Ao menos 14 pessoas morreram em um ataque de origem "indeterminada" contra milícias pró-Irã no leste da Síria, perto da fronteira com o Iraque, anunciou nesta quarta-feira o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

O ataque atingiu "caminhões carregados com armas e caminhões-tanque com combustíveis na região fronteiriça de Abu Kamal", de acordo com a organização.

O exército dos Estados Unidos não confirmou em um primeiro momento participação no bombardeio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ataque deixou "pelo menos 14 mortos", segundo o OSDH, que tem sede no Reino Unido e dispõe de uma ampla rede de fontes na Síria, país em guerra desde 2011.

De acordo com o comandante da Guarda de Fronteira iraquiana, o ataque teve como alvo um comboio de "caminhões-tanque carregados com combustíveis procedentes do Irã" que transitaram pelo Iraque e seguiam para o Líbano.

O OSDH afirma que uma posição militar das milícias pró-Irã muito presentes na região também foi atingida no ataque.

Os grupos armados pró-Irã têm uma grande influência militar na região de fronteira entre Síria e Iraque, mobilizados ao oeste do rio Eufrates na província síria de Deir Ezzor.

O Irã ajuda o regime de Bashar al-Assad no conflito na Síria.

jos-at/feb/dbh/mar/fp

Tags