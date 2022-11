Comunicado do Business Wire :Lineage Logistics, LLC

A Lineage Logistics, LLC ("Lineage" ou a "Empresa"), o maior e mais inovador provedor de soluções de logística e REIT industrial com temperatura controlada do mundo, anunciou hoje que renovou sua participação na Parceria de Transporte SmartWay da Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA), um programa que fornece uma estrutura para avaliar o desempenho ambiental e a eficiência energética de mercadorias que circulam nas cadeias de fornecimento para que as empresas parceiras possam reduzir sua pegada ambiental.

Lançado em 2004, o programa SmartWay ajuda as empresas a promover a sustentabilidade da cadeia de fornecimento ao medir, comparar e aprimorar a eficiência do transporte de carga. Além disto, o programa também ajuda as empresas a selecionar transportadoras de carga, modos de transporte, equipamentos e estratégias operacionais mais eficientes a fim de melhorar a sustentabilidade da cadeia de fornecimento.

"Na Lineage, reconhecemos a oportunidade que nosso setor tem de criar e promover uma cadeia de fornecimento mais sustentável e esperamos trabalhar com a EPA e nossas parcerias de transporte para reduzir ainda mais nossas emissões e aperfeiçoar nossa eficiência energética", disse Greg Bryan, Vice-Presidente Executivo de Logística na Lineage Logistics. "Estamos entusiasmados em liderar o setor e esta parceria serve como mais um exemplo de nossa ambição de ser uma empresa melhor e mais responsável que ajuda a alimentar o mundo."

A Lineage se une a quase 4.000 parcerias SmartWay, incluindo transportadoras, empresas de logística, caminhões, trens, barcaças e transportadoras multimodais. Até o momento, as parcerias da SmartWay contribuíram para economias substanciais de energia, incluindo 336 milhões de barris de petróleo, o equivalente a eliminar o uso anual de energia em mais de 21 milhões de residências, e US$ 44,8 bilhões em custos de combustível. O programa SmartWay também ajudou as empresas participantes a evitar a emissão de 143 milhões de toneladas métricas de CO2, 2,7 milhões de toneladas curtas de óxidos de nitrogênio (NOx) e 112.000 toneladas curtas de material particulado (PM).

Desde 2015, a Lineage implementa iniciativas ambiciosas para reduzir o consumo de energia da Empresa com metas quantificáveis e impactantes que se alinham a sua finalidade de transformar a cadeia de fornecimento de alimentos, a fim de eliminar o desperdício e ajudar a alimentar o mundo. Esta parceria irá ajudar a empresa a alcançar sua meta de atingir zero emissões líquidas de carbono até 2040, dez anos antes do Acordo de Paris.

Sobre a Lineage Logistics

A Lineage Logistics é o maior provedor de soluções de logística e REIT industrial com controle de temperatura do mundo. Possui uma rede mundial de mais de 400 instalações estrategicamente localizadas, totalizando mais de 2 bilhões de pés cúbicos de capacidade, que abrange 20 países na América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico. A experiência de liderança no setor da Lineage em soluções de logística de ponta a ponta, sua rede imobiliária incomparável bem como o desenvolvimento e a implantação de tecnologia inovadora auxiliam no aumento da eficiência da distribuição, promover a sustentabilidade, minimizar o desperdício da cadeia de fornecimento e, o mais importante, como uma parceria visionária da alimentação América, ajudam a alimentar o mundo. Em reconhecimento às principais inovações e iniciativas de sustentabilidade da empresa, a Lineage ficou em 17º lugar na lista CNBC Disruptor 50 de 2021, a empresa nº 1 em ciência de dados e 23º no geral, na lista de empresas mais inovadoras do mundo de 2019 da Fast Company, além a ser incluída na lista Change The World da Fortune em 2020. A Lineage é uma das empresas melhor administradas dos EUA em 2022, um reconhecimento da Deloitte Private e do The Wall Street Journal para empresas privadas que demonstram excelência em planejamento e execução estratégicos, cultura corporativa e resultados financeiros (www.lineagelogistics.com).

