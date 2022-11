Austrália viaja ao Mundial com fenômeno de 18 anos Garang Kuol

O atacante Garang Kuol, de 18 anos, futuro jogador do Newcastle, está entre os 26 convocados para a seleção da Austrália que vai disputar a Copa do Mundo de 2022, uma lista na qual não aparece o meia do West Bromwich Tom Rogic.

Kuol, que joga no Central Coast Mariners, mas que chegará à Premier League em janeiro, estreou pela seleção contra a Nova Zelândia em setembro.

Na ocasião, ele se tornou o jogador mais jovem a vestir a camisa dos 'Socceroos' desde Harry Kewell, em 1996.

O técnico da Austrália, Graham Arnold, poderia utilizá-lo como um trunfo ofensivo nos jogos.

"Um jovem que vem do nada e que inicia um novo caminho em sua vida. Vimos estas coisas acontecer em várias ocasiões nos Mundiais e nos grandes jogos, quando jogadores desconhecidos se destacam e inspiram um país inteiro", disse Arnold sobre Kuol, nascido no Egito de pais refugiados do Sudão do Sul.

Por outro lado, Tom Rogic, ex-jogador do Celtic, acabou pagando caro por não ter tido muitos minutos em campo pelo West Bromwich e por sua ausência nos jogos da repescagem contra Emirados Árabes Unidos e Peru, em junho.

"Precisamos de jogadores que estejam em forma e preparados. Tive que tomar uma decisão no plano esportivo", declarou o técnico australiano, que preferiu chamar Ajdin Hrustic (Hellas Verona) e Riley McGree (Middlesbrough).

O atacante Adam Taggart (Cerezo Osaka), que marcou seis gols em 16 jogos pela seleção, também é uma ausência surpreendente na lista, apesar de ter sido importante para a equipe nas Eliminatórias.

O goleiro Mathew Ryan (Copenhague) e o atacante Mathew Leckie (Melbourne City) vão participar de sua terceira Copa do Mundo.

A Austrália está no Grupo D do Mundial e estreia contra a França, atual campeã, no dia 22 de novembro. Na sequência, enfrenta Tunísia (26 de novembro) e Dinamarca (30 de novembro).

- Lista de convocados da seleção australiana:

Goleiros: Mathew Ryan (Copenhague/DIN), Andrew Redmayne (Sydney FC), Danny Vukovic (Central Coast Mariners)

Defensores: Aziz Behich (Dundee Utd/ESC), Milos Degenek (Columbus Crew/EUA), Thomas Deng (Aibirex Niigata/JPN), Joel King (Odense Boldklub/DIN), Nathaniel Atkinson (Hearts/ESC), Fran Karacic (Brescia/ITA), Harry Souttar (Stoke City/ING), Kye Rowles (Hearts/ESC), Craig Goodwin (Adelaide United)

Meias: Aaron Mooy (Celtic/ESC), Jackson Irvine (St Pauli/ALE), Ajdin Hrustic (Hellas Verona/ITA), Bailey Wright (Sunderland/ING), Cameron Devlin (Hearts/ESC), Riley McGree (Middlesbrough/ING), Keanu Baccus (St Mirren/ESC)

Atacantes: Awer Mabil (Cádiz/ESP), Mathew Leckie (Melbourne City), Martin Boyle (Hibernian/ESC), James Maclaren (Melbourne City), Jason Cummings (Central Coast Mariners), Mitchell Duke (Fagiano Okayama/JPN), Garang Kuol (Central Coast Mariners)

