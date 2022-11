Nagelsmann decide poupar Müller no Bayern e não jogará até a Copa do Mundo

Com problemas na pélvis e no quadril, o alemão Thomas Müller está se recuperando, mas não jogará pelo seu time, o Bayern de Munique, até o início da Copa do Mundo, anunciou o técnico Julian Nagelsmann nesta segunda-feira.

"Thomas está se recuperando. Só poderemos testá-lo na sexta-feira. Gostaria de deixá-lo em repouso até a Copa do Mundo, para que a área se recupere completamente", disse Nagelsmann em entrevista coletiva, às vésperas de receber o Werder Bremen pela 14ª rodada da Bundesliga.

Müller não enfrentará o Werder Bremen nesta terça e o Schalke no sábado, os dois últimos jogos do Bayern antes do intervalo para a realização do Mundial do Catar (de 20 de novembro a 18 de dezembro).

Nagelsmann reconheceu que não vai correr "um risco" por um jogador que ele quer que chegue em forma à Copa do Mundo.

Desde o final de setembro, o atacante jogou pouco (duas vezes durante meia hora na Liga dos Campeões, dez minutos na Copa da Alemanha) devido a problemas na pélvis, costas e quadril.

O técnico da Alemanha, Hansi Flick, anunciará seus 26 convocados para a Copa do Mundo na quinta-feira e montará seu elenco no dia 14 de novembro.

A Alemanha estreia no Mundial do Catar em 23 de novembro contra o Japão pelo Grupo E. Depois enfrenta a cabeça de chave Espanha no dia 27 e a Costa Rica no dia 1º de dezembro.

